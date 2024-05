Primo piano L’augustano Daniele Passanisi eletto al vertice regionale della Funzione pubblica Cisl di

AUGUSTA – L’augustano Daniele Passanisi (nella foto di repertorio in copertina) è il nuovo segretario generale della Fp Cisl Sicilia. È stato eletto al termine del Consiglio generale regionale tenuto a Trabia, nel Palermitano.

Per dieci anni alla guida della Funzione pubblica della Cisl territoriale di Ragusa-Siracusa, Passanisi è il primo siracusano a reggere la federazione regionale.

“Una giornata importante per la nostra Ust – commenta la segretaria generale territoriale, Vera Carasi – L’elezione di Daniele Passanisi, oltre ad essere il giusto riconoscimento per l’attività svolta in tutti questi anni, è la conferma che il gruppo dirigente della Ust Cisl Ragusa Siracusa è un validissimo sostegno per la nostra organizzazione“.

“A Daniele – conclude Carasi – le congratulazioni da parte di tutti noi e gli auguri per un proficuo lavoro al fianco di una categoria articolata e numerosa”.