Primo piano Augusta, la filosofia attiva di “Nuova Acropoli” incontra l’inclusione sociale dei ragazzi della “Dimora delle virtù” di

AUGUSTA – Dopo la pausa estiva, la filiale cittadina di Nuova Acropoli, associazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato, ha ripreso ufficialmente le proprie attività lo scorso 19 settembre con un evento dal forte valore simbolico.

La serata intitolata “alla Gioia” si è infatti svolta negli spazi de “La dimora delle virtù”, centro socio-educativo nato per promuovere progetti a favore dei giovani con disabilità psico-fisiche. Un connubio non casuale, che ha unito la filosofia attiva portata avanti dall’associazione presieduta localmente da Rosaria Borzì con la settimanale iniziativa dei ragazzi del centro, intenti a gestire l’apericena con l’ausilio dei collaboratori della cooperativa sociale “L’albero”.

L’incontro si è sviluppato come un viaggio ispirato agli insegnamenti di grandi pensatori quali Seneca, Epitteto e Socrate, arricchito da letture, canti e momenti di poesia che hanno coinvolto i presenti all’apericena in una riflessione condivisa sul significato più autentico della gioia.

L’evento ha segnato l’apertura della nuova stagione culturale di “Nuova Acropoli” di Augusta. Il prossimo sarà la presentazione del nuovo percorso gratuito di filosofia attiva, in programma lunedì 22 settembre alle ore 19 nella sede associativa di viale Italia 262.