Primo piano L’augustano Luigi Tabita prepara a Noto il 9° Giacinto festival sui diritti lgbt+. “Urgente riflessione in un momento storico così critico” di

AUGUSTA – Prossimo fine settimana da protagonista a Noto per l’attore augustano Luigi Tabita, con la 9ª edizione del “Giacinto festival – nature lgbt+“, iniziativa da lui ideata e diretta per divulgare messaggi ed esigenze della comunità di lesbiche, gay, bisessuali, transgender.

Dopo aver calcato la scena del Teatro greco di Siracusa, nei mesi scorsi, interpretando Egeo nella tragedia “Medea” per la regia di Federico Tiezzi, sabato 5 e domenica 6 agosto Tabita tornerà sotto i riflettori per presentare dibattiti e produzioni artistiche sul tema dello spazio sociale, inteso quale “ambiente dove gli individui esplicano la propria vita“, “da rivendicare e difendere“.

“I nostri corpi, i nostri generi e le nostre sessualità determinano immaginari e saperi che impregnano la produzione spaziale – dichiara Luigi Tabita – Ho pensato che in un momento storico così critico per i diritti fosse urgente una riflessione su questa determinazione anche come azione politica. Attraverso il nostro agire influiamo sugli spazi pubblici che i governi e la cultura dominante cercano di gestire e di ricreare in una visione spesso eteronormativa, patriarcale e sessuofobica. Oggi più che mai i diritti continuano a essere messi in discussione e quindi è importante porre l’attenzione su come noi possiamo incidere per salvaguardarli e determinarli perché, come sappiamo bene, i diritti anche se acquisiti non sono mai definitivi“.

Il festival definito “di informazione e approfondimento“, con la direzione artistica dell’attore e operatore culturale augustano, vanta l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Noto e dell’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio). Prevede due giorni di lavori durante i quali, attraverso l’utilizzo di linguaggi differenti, verranno raccontati i temi e le realtà che più interessano la comunità Lgbt+.