Primo piano L’augustano Sebastiano Tripoli riconfermato nella segreteria nazionale Femca Cisl di

AUGUSTA – Stamani a Riccione, il sindacalista augustano Sebastiano Tripoli (nella foto di copertina, il primo da sinistra) è stato riconfermato nella segreteria nazionale della Femca, la Federazione dei lavoratori dell’energia, chimica, moda e affini, affiliata alla Cisl. Proseguirà il mandato, iniziato nel settembre 2018, insieme al segretario generale nazionale rieletto Nora Garofalo.

Alla conclusione della quattro giorni riminese per il sesto congresso nazionale della Femca Cisl, sono stati infatti confermati in segreteria nazionale, oltre all’augustano, Giovanni Rizzuto, Raffaele Salvatoni e Lorenzo Zoli.

“Con la loro proclamazione, viene premiato il lavoro svolto in questi ultimi anni nei quali, giorno dopo giorno, hanno dovuto contenere malcontenti, delusioni di coloro che si sono visti assottigliare, se non sparire del tutto, il proprio guadagno“. Questo il commento di soddisfazione sulle riconferme in una nota della Femca Cisl Ragusa-Siracusa, di cui Sebastiano Tripoli è stato il primo segretario generale dal 2013 al 2018, e al vertice della quale, lo scorso dicembre, è stato eletto il fratello Alessandro Tripoli (nella foto all’interno, il primo da destra).