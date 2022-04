Primo piano Augusta, la “casa domotica” del Liceo Megara vale la finale nazionale di Makers di

AUGUSTA – Liceali del “Megara” hanno progettato un modellino in scala di “casa domotica“, conquistando così l’accesso alla finale nazionale delle gare di “Makers” nell’ambito delle Olimpiadi di problem solving. A partire dall’edizione di cinque anni fa, le Olimpiadi del problem solving, organizzate dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, includono infatti un’ulteriore modalità di partecipazione e competizione che riguarda il mondo dei “Makers & Coding”.

Il progetto è firmato dalla squadra del Liceo “Megara” di Augusta chiamata “Megara different”, alla sua seconda qualificazione nazionale consecutiva, con gli alunni Stefano Castro, Rocco Cavalli, Stefano Morello, Marco Sorbello della classe 2ªCS ed Emanuele Scerra della 2ªBS. I liceali sono stati seguiti dalle docenti del “Megara” Stefania Caramagno, coordinatrice del dipartimento di Matematica e Fisica che ha proposto il progetto, e Maria Grazia Chiarello, quest’ultima referente scolastica per il progetto.

La gara di “Makers”, per la categoria del biennio di scuola secondaria di secondo grado, prevede l’ideazione e l’implementazione di un progetto/prototipo basato su piattaforma “Arduino” sul tema “La casa che verrà”. Gli studenti augustani hanno costruito il plastico di una casa domotica, controllata da un’app programmata da loro, al fine di ottenere un mini sistema di automazione per appartamento (qui il video).

Il progetto è stato valutato dal Comitato tecnico-scientifico delle Olimpiadi di problem solving secondo l’attinenza del progetto ai temi proposti, l’originalità dell’idea, per l’accuratezza nella realizzazione dello stesso, per il design, per l’esaustività e la chiarezza nella documentazione caricata in piattaforma.

La squadra “Megara different”, come le altre cinque finaliste (di Barletta, Catania, Ciampino, Gioia Tauro e Gallipoli), ha tempo fino al 30 aprile per affinare la “casa domotica” e tentare la conquista della gara nazionale.