Primo piano “Leone d’oro” Fipac, l’augustano Walter Capuano tra i premiati a Siracusa di

AUGUSTA – Sono stati consegnati a Siracusa dai vertici della Fipac (Federazione italiana pensionati attività commerciali), organizzazione di commercianti in pensione aderente alla Confesercenti, ventiquattro premi “Leone d’oro” ad altrettante personalità che nella carriera di imprenditori o di manager si sono distinte per risultati, progetti e attività che hanno dato lustro alla provincia di Siracusa e all’imprenditoria locale. Oltre agli imprenditori, quest’anno per la decima edizione, sono state premiate anche altre professionalità, quali artisti, uomini di cultura e organizzazioni benemerite che danno lustro alla provincia aretusea. Tra i ventiquattro premiati, figura l’augustano Walter Capuano.

“Decano della marineria siciliana. Per gli importanti incarichi ricoperti nella gestione della complessa attività portuale di Augusta”, questa la motivazione del riconoscimento, ritirato dal figlio Domenico, agente marittimo.

Originario di Forio d’Ischia (Napoli), Walter Capuano vive dagli anni cinquanta stabilmente ad Augusta. Si è distinto quale capo pilota del porto di Augusta, venendo insignito negli anni ottanta della medaglia di bronzo di benemerenza marinara (poi convertita in medaglia al merito di Marina), consegnatagli dall’allora ministro della difesa Giovanni Spadolini. È, tra l’altro, uno dei fondatori del Rotary club Augusta, che quest’anno ha celebrato il 50° anniversario.

La cerimonia si è svolta, la mattina del 21 settembre, nel salone di rappresentanza della Camera di commercio di Siracusa, coordinata dal presidente provinciale della Fipac Arturo Linguanti che ha consegnato i premi insieme ad altri esponenti della organizzazione, come il presidente provinciale di Confesercenti Siracusa Giuseppe Vasques, il presidente nazionale Fipac Piergiorgio Piccioli e il presidente regionale Fipac Angelo Capitummino.

Presenti anche il vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera e gli ex presidenti della Provincia Bruno Marziano e Nicola Bono, che durante le rispettive amministrazioni sostennero, tra le altre, le iniziative legate al premio “Leone d’oro”.

Qui di seguito l’elenco degli altri ventitré premiati: Aldo Garozzo, Michele Salvatore Lonzi, Virginio Puzzo, Angelo Bottaro, Salvo Ruiz detto Zabo, Salvino Finocchiaro, Giorgio Orefice, Alfio Navarria, Corrado Sororo, Angelo Cappuccio, Antonino Cassia, Giovanni Conigliaro, Vittorio Pianese, Paolino Uccello, Museo etnografico “Nunzio Bruno”, Enzo Annino, Maria Concetta Accolla, Giuseppe Di Guardo, Giuseppe Rosano, Giuseppe Drago, Maria Bellino, Carmelo Schiavo, Paolo Oddo.

(Nella foto di repertorio in copertina: Domenico e Walter Capuano)