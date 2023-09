Primo piano Augusta, pulizia caditoie stradali di Borgata e Isola. Ecco il calendario di

AUGUSTA – In questi giorni sono in corso lavori per la pulizia delle caditoie lungo le strade urbane, atti a favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche. Tra l’11 e il 15 settembre hanno riguardato alcune strade della Borgata, in questa seconda tranche sia vie della Borgata che dell’Isola.

Con ordinanza di polizia municipale, sono stati disposti i divieti di sosta (con rimozione forzata) nelle vie interessate. Ieri pomeriggio, lunedì 25 settembre, è toccato alla via 25 Aprile nel tratto fra via Croce e via Sturzo, via Turati da via Giovanni XXIII a via dello Stadio, viale Italia dal civico 2 al civico 10, via Croce

dal civico 8 fino all’intersezione con via Gramsci.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 26 dalle ore 13 alle 18, la sosta veicolare è vietata in via Barbarino, dal civico 2 al civico 34, via Sacro Cuore nel tratto fra via Inferrera e via delle Saline (lato ovest).

Toccherà al centro storico domani, mercoledì 27, nella stessa fascia oraria pomeridiana, con il divieto di sosta in via Principe Umberto nel tratto fra via La Ferla a via della Rotonda, in via Megara nel tratto fra via della Rotonda e via La Ferla, via della Rotonda nel tratto da via Principe Umberto a via Megara, via Epicarmo da via Colombo a via Roma.

(Foto di copertina: repertorio)