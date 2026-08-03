Primo piano McDonald’s ad Augusta, annunciata l’apertura. Si chiude una vicenda politico-amministrativa iniziata nel 2021 di

AUGUSTA – Dopo un lustro di dibattito pubblico e politico, l’apertura del primo ristorante McDonald’s in città è ormai imminente. Secondo la cartellonistica pubblicitaria, l’inaugurazione è prevista per il prossimo venerdì 7 agosto, data che segnerà l’approdo in città della più nota catena multinazionale del fast food al termine di diversi articolati iter amministrativi e urbanistici.

In contrada Scardina, lungo il lato nord di via Aldo Moro, i lavori risultano ormai nelle fasi finali. Procedono contemporaneamente sia il completamento del nuovo edificio destinato a ristorante con servizio drive-through, sia le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione urbanistica sottoscritta con il Comune. Tra queste è ormai quasi ultimata la nuova rotatoria di viabilità pubblica realizzata all’intersezione tra via Aldo Moro e via Generale Alberto Dalla Chiesa, destinata, una volta collaudata, a essere acquisita al patrimonio comunale.

L’apertura rappresenta l’epilogo di una vicenda iniziata durante il precedente mandato amministrativo del sindaco Giuseppe Di Mare. Il primo tentativo di insediamento della catena risale infatti al 2021, quando il progetto prevedeva un’area comunale alle spalle del Palajonio. Quel percorso si interruppe successivamente tra polemiche politiche, ricorsi di associazioni ambientaliste alla giustizia amministrativa, poi respinti per difetto di legittimazione dei ricorrenti, e il mancato perfezionamento della convenzione dopo gli approfondimenti tecnici e ambientali richiesti al Comune dalla società interessata.

Il progetto ha quindi trovato una nuova collocazione su terreni privati in contrada Scardina. Lo scorso 16 febbraio il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione dell’edificio destinato alla ristorazione, riconducendo espressamente, nel parere istruttorio, l’intervento a un accordo commerciale tra il soggetto attuatore e McDonald’s Development Italy LLC. Pochi mesi dopo, il 27 aprile, un ulteriore provvedimento comunale aveva formalizzato il subentro di McDonald’s Italia srl nella proprietà dell’area e nella titolarità del permesso di costruire, confermando integralmente il progetto già approvato.

L’intervento interessa un’area di oltre quattromila metri quadrati e comprende, oltre al fabbricato con corsia drive-through, parcheggi, sistemazioni esterne, verde, marciapiedi e le opere pubbliche previste dalla convenzione urbanistica. Tra queste figurano la nuova rotatoria, un parcheggio pertinenziale di oltre 1.500 metri quadrati, un’area a verde attrezzato destinata allo sport e allo svago e le relative infrastrutture tecnologiche, per un valore complessivo stimato in oltre 170mila euro, opere che saranno successivamente trasferite alla collettività secondo quanto previsto dagli atti amministrativi.

Parallelamente all’avanzamento del cantiere, nei mesi scorsi la multinazionale aveva già avviato il reclutamento del personale, aprendo le selezioni per 50 addetti alla ristorazione attraverso il consueto “McDonald’s Job Tour”, ulteriore indicatore dell’avvicinarsi dell’apertura del nuovo punto vendita.

L’arrivo del marchio è stato più volte rilanciato pubblicamente anche dal sindaco Giuseppe Di Mare, che nel corso degli anni ha manifestato il proprio favore all’investimento, presentandolo come un’opportunità di sviluppo economico e occupazionale per il territorio. L’ultimo riferimento risale al 21 luglio scorso, quando il primo cittadino ha pubblicato sui propri canali social una fotografia che lo ritrae all’interno di un ristorante McDonald’s di un’altra città, accompagnando il post con un nuovo richiamo all’imminente apertura della sede augustana. Il conto alla rovescia sembra dunque ormai concluso.