Primo piano McDonald’s ad Augusta, l’azienda conferma 40 assunzioni. I dettagli dell’apertura di

AUGUSTA – Sarà inaugurato domani, venerdì 7 agosto, il primo ristorante McDonald’s ad Augusta. A comunicarlo è la stessa azienda attraverso una nota ufficiale diffusa alla vigilia dell’apertura del nuovo punto vendita di via Aldo Moro, in contrada Scardina (vedi recente foto di copertina), confermando che l’investimento ha comportato 40 nuove assunzioni, con personale proveniente sia dal comune di Augusta che dai territori limitrofi.

Sul finire dello scorso aprile, parallelamente all’avanzamento dell’iter urbanistico, McDonald’s aveva infatti annunciato l’apertura delle selezioni per 50 posizioni di addetto ristorazione-crew, tra cucina e sala, anche attraverso una tappa del “McDonald’s Job Tour” a metà maggio. Oggi è l’azienda a indicare proprio l’occupazione tra gli aspetti principali dell’iniziativa, “generando valore economico e sociale per il territorio locale“.

Quello augustano rappresenta il sesto McDonald’s della provincia di Siracusa. La cerimonia inaugurale è prevista alle ore 10, con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare. Successivamente, secondo quanto comunicato dall’azienda, è in programma un’iniziativa aperta al pubblico con attività di intrattenimento.

Il nuovo locale dispone di 215 posti a sedere ed è dotato di postazioni digitali per l’effettuazione autonoma degli ordini. La struttura comprende inoltre un’area McCafé, la corsia McDrive, un’area giochi interna ed esterna dedicata ai bambini e, a partire da settembre, sarà attivato anche il servizio per l’organizzazione di feste di compleanno. Previsti anche il servizio di consegna a domicilio McDelivery e orari di apertura differenziati tra sala, McCafé e drive-through.

L’apertura conclude una vicenda urbanistico-amministrativa avviata nel 2021 e già ricostruita da La Gazzetta Augustana.it. Dopo un primo iter, che interessava un’area comunale con palmeto alle spalle del Palajonio e che non arrivò a compimento, l’insediamento è stato successivamente riprogrammato sull’attuale area privata in contrada Scardina, dove negli ultimi mesi sono stati realizzati il nuovo ristorante e le opere pubbliche previste dalla convenzione urbanistica, tra cui la nuova rotatoria all’incrocio tra via Aldo Moro e via Generale Alberto Dalla Chiesa.