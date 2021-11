Primo piano Mezza maratona di Verona, un augustano in evidenza di

AUGUSTA – Domenica si è corsa la ventesima edizione della “Veronamarathon“, nonché le contestuali mezza maratona e la 10 km (competitiva e non competitiva), contando complessivamente poco meno di seimila atleti. Tra i duemila podisti in gara per la mezza maratona, la “Cangrande Half marathon”, ha ottenuto un risultato di rilievo l’augustano Vincenzo Di Mauro.

Temperature basse sul percorso di 21,097 km, di cui tredici su pista ciclabile e i lungadige scaligeri. Di Mauro, in gara per l’Asd Megara Running, ha migliorato il suo personale di circa due minuti, chiudendo la prova con il tempo di 1h 24’ 10’’, che gli ha consentito di piazzarsi in 130ª posizione nella classifica assoluta e 17° di categoria SM40.

“Sono abbastanza soddisfatto della prova – riferisce Vincenzo Di Mauro – che mi ripaga di tanti sacrifici togliendo spazio alla mia famiglia. Scendere sotto il muro dei 4 minuti al km non è semplice, ci vogliono tanti allenamenti specifici e costanza. Ringrazio la mia società per il supporto che mi fa sentire durante questo periodo“.