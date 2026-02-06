Primo piano Carnevale di Augusta 2026, divieti e modifiche alla viabilità: ecco cosa cambia nei giorni delle sfilate di

AUGUSTA – In vista delle sfilate del Carnevale di Augusta 2026, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità e divieti di sosta e circolazione, finalizzati a garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni, giunte alla quarta edizione sotto l’attuale amministrazione comunale e alla terza consecutiva con il ritorno dei carri allegorici.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio di Giovedì grasso, giovedì 12 febbraio, con l’apertura ufficiale sull’Isola a partire dalle ore 17 (raduno in piazza Castello ore 16,30). Già dalle ore 13 e fino alle 22 scatteranno alcuni divieti di sosta e limitazioni alla circolazione nel centro storico. In particolare, sarà vietata la sosta con rimozione forzata in via Principe Umberto, piazza Risorgimento, viale Risorgimento nel tratto compreso tra piazza Risorgimento e via Adua, via Adua nel tratto tra viale Risorgimento e via Dessiè, via Colombo tra via Xifonia e via Epicarmo e intorno alla piazza Duomo. La circolazione veicolare sarà interdetta, nella stessa fascia oraria, lungo l’intera via Principe Umberto tra via Colombo e viale Risorgimento, in piazza Duomo, in piazza Risorgimento e in viale Risorgimento nel tratto fino a via Adua.

Il secondo appuntamento è previsto sabato 14 febbraio nel borgo marinaro di Brucoli, con inizio della sfilata alle ore 16. Per questa giornata l’ordinanza prevede specifiche limitazioni locali, già adottate negli anni precedenti, finalizzate a garantire il passaggio delle maschere e degli artisti di strada lungo il percorso della manifestazione, con interdizione temporanea della circolazione nelle aree interessate dal corteo.

Altre modifiche alla viabilità riguardano la Borgata, che sarà protagonista la domenica di Carnevale (15 febbraio) e il Martedì grasso (17 febbraio), con inizio delle sfilate alle ore 16 e, nella giornata di martedì, con la cerimonia di premiazione finale in piazza Fontana a partire dalle ore 19. In entrambe le giornate, dalle ore 13 alle 22, sarà vietata la sosta veicolare con rimozione forzata in viale Italia, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Italia, viale Peppino Impastato e via Siracusa, in via Giovanni Lavaggi tra via della Stazione e largo Marco Polo, e in via dello Stadio tra viale Italia e via Turati. In piazza Fontana il divieto di sosta sarà esteso fino alle ore 24. Nella stessa fascia oraria sarà vietata la circolazione veicolare in viale Italia tra viale Peppino Impastato e via Siracusa, in via Lavaggi tra via della Stazione e largo Marco Polo e in “tutte le vie di accesso alla manifestazione carnevalesca che attraversa viale Italia e via Lavaggi, e fino alla conclusione della stessa“. È comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso e, compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione, l’accesso ai residenti della zona “Campo Palma” per l’entrata e l’uscita dalle proprie abitazioni.

Come già avvenuto nelle scorse edizioni, i carri allegorici, insieme ai gruppi in maschera e alle macchine buffe, sfileranno sia sull’Isola sia alla Borgata, offrendo una doppia occasione di partecipazione al pubblico. Nella mattinata della domenica di Carnevale, 15 febbraio, alle ore 10, è inoltre previsto un momento dedicato ai bambini e alle famiglie, con animazione e attività nell’Isola, tra piazza Duomo e piazza D’Astorga.

Sulla scorta delle summenzionate ordinanze di polizia municipale, il Comune invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà apposta nei giorni precedenti e durante le manifestazioni, ricordando che le violazioni ai divieti comporteranno le sanzioni previste dal Codice della strada, oltre alla rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata.

Inoltre, con ordinanza firmata dal sindaco il 3 febbraio, sono state disposte, come di consueto, specifiche prescrizioni valide per le giornate delle manifestazioni del Carnevale. Nei confronti degli operatori commerciali che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree adiacenti ai luoghi degli eventi è stato stabilito il divieto assoluto di vendere, somministrare o cedere, a qualsiasi titolo, bevande e alcolici in bottiglie o contenitori di vetro e di latta, dalla mattina dell’evento e fino a due ore dopo la conclusione.

Agli esercenti è inoltre imposto l’obbligo di predisporre idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica e altri materiali, che non dovranno in alcun modo essere abbandonati sul suolo pubblico, nonché di effettuare, prima della chiusura dell’attività, un’accurata pulizia degli spazi antistanti alle aree utilizzate, nel rispetto delle regole sul corretto conferimento dei rifiuti.

Parallelamente, l’ordinanza introduce divieti anche per i cittadini, ai quali è fatto assoluto divieto di introdurre nelle aree interessate dagli eventi bevande in bottiglie o contenitori di vetro e di latta. È inoltre vietato, per tutta la durata delle manifestazioni, l’utilizzo di schiume spray in bombolette di qualsiasi tipo e di altri prodotti idonei a imbrattare o arrecare molestia alle persone o a danneggiare beni pubblici e privati.

(Nella foto di repertorio in copertina: sfilata del Martedì grasso alla Borgata per il Carnevale 2024)