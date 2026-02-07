Primo piano Milano-Cortina 2026, la performer augustana Lucia Blanco incanta alla cerimonia d’apertura di

AUGUSTA – Una presenza tutta augustana ha illuminato la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, andata in scena ieri sera, venerdì 6 febbraio, allo stadio San Siro e trasmessa in diretta su Rai 1 nonché da emittenti di tutto il mondo davanti a una platea stimata di circa due miliardi di spettatori. Tra i protagonisti dello spettacolo inaugurale, infatti, c’era anche Lucia Blanco, performer originaria di Augusta, che si è esibita in un intenso omaggio a Raffaella Carrà, icona assoluta della cultura pop italiana, scomparsa nel 2021 dopo aver segnato in modo indelebile la storia della televisione e della musica.

La performance di Lucia Blanco si è inserita all’interno di un musical composito, costruito come un lungo piano sequenza capace di attraversare il tempo, dagli anni Venti ai Novanta fino ai giorni nostri. Le diverse epoche sono state tradotte in immagini immediate, ritmo e movimento, su un palco speciale composto da elementi bidimensionali capaci di entrare e uscire rapidamente dalla scena, consentendo cambi di ambientazione istantanei. In questo contesto, la performer augustana ha restituito lo spirito della Carrà senza cedere all’imitazione, reinterpretandone l’energia con eleganza, personalità e una presenza scenica magnetica.

Per Lucia Blanco si è trattato di un traguardo di grande rilievo artistico e umano. “Portare un po’ di Augusta su un palcoscenico così importante è stato emozionante e responsabilizzante allo stesso tempo“, riferisce al termine della cerimonia. “Raffaella Carrà è un’icona che appartiene a tutti: interpretarla davanti al mondo è stato un onore immenso – aggiunge – Dedico questo momento alla mia città e a chi ha sempre creduto nel mio percorso“.

Nata e cresciuta ad Augusta, Lucia Blanco vive da molti anni a Milano, dove ha costruito una carriera solida nel mondo del teatro musicale e della performance contemporanea. La sua formazione spazia tra danza, teatro e ricerca performativa, dando vita a un profilo artistico versatile e riconoscibile. Nel corso degli anni ha preso parte a numerose produzioni di successo, tra cui Grease, A Chorus line, Singin’ in the rain, Dirty dancing, La febbre del sabato sera, Sindrome da musical, Legally blonde, Italy bares e, naturalmente, Raffaella! Omaggio alla Carrà.

La cerimonia inaugurale di questa 25ª edizione dei Giochi olimpici invernali ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della musica e del cinema, non solo italiani: dalle voci di Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli e Ghali, agli attori Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore, fino al messaggio per la pace affidato alla star hollywoodiana Charlize Theron. Emozionante anche l’arrivo della fiamma olimpica, transitata ad Augusta lo scorso 18 dicembre, per l’accensione dei due bracieri olimpici, per la prima volta uno per ciascuna città ospitante: all’Arco della Pace di Milano, con ultimi tedofori Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, e in piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo, dove Gustavo Thoeni ha passato il testimone a Sofia Goggia.

In un evento globale che ha raccontato l’Italia al mondo, l’esibizione di Lucia Blanco ha rappresentato non solo un omaggio sentito a Raffaella Carrà, ma anche un motivo di orgoglio per Augusta, capace di esprimere talenti in grado di lasciare il segno sui palcoscenici più prestigiosi. Non è stata, peraltro, l’unica presenza augustana nel grande spettacolo d’apertura. Come anticipato da La Gazzetta Augustana.it nelle ore che l’hanno preceduta, altri performer legati alla città hanno preso parte alla cerimonia inaugurale, ma il rigido protocollo di riservatezza imposto dall’organizzazione ha fatto sì che le informazioni emergessero solo gradualmente. Nel caso di Lucia Blanco, la conferma è arrivata direttamente dalle immagini della diretta televisiva, che ne hanno svelato al grande pubblico il ruolo e l’intensa interpretazione.