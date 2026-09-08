Primo piano Augusta, la Scuola di comando navale compie cento anni: cerimonia e open day alla banchina “Marcon” di

AUGUSTA – Cento anni di formazione degli ufficiali destinati ad assumere il loro primo comando sul mare. La Marina militare celebrerà giovedì 10 settembre ad Augusta il centenario della Scuola di comando navale, istituita nel 1926 e oggi punto di riferimento per la preparazione dei tenenti di vascello chiamati a ricoprire l’incarico di comandante di un’unità navale.

La cerimonia celebrativa è in programma a partire dalle ore 9,30 nella base navale della Quarta Divisione navale (Comdinav 4), già Comando delle forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (Comforpat), con accesso dal varco Nord di via Darsena.

Il fulcro delle celebrazioni sarà la banchina “Tullio Marcon” (nella foto di repertorio in copertina), dove hanno sede le strutture della Scuola di comando navale. Qui sarà inaugurato un monumento commemorativo dedicato ai cento anni dell’istituzione. Alla cerimonia, che la Marina militare ha annunciato come aperta alla cittadinanza, prenderanno parte autorità civili e militari.

Proprio nei pressi della banchina “Marcon” sorge la palazzina “Visintini”, inaugurata poco meno di tre anni fa e destinata alla Scuola di comando navale. Nello stesso complesso si trova anche la riqualificata sala conferenze, in passato utilizzata come teatro e sala cinematografica, intitolata all’ammiraglio Giuseppe Fioravanzo.

Negli ultimi anni Augusta ha inoltre assunto un ruolo ancora più centrale nel percorso di preparazione degli ufficiali destinati al comando. Da due anni, infatti, si svolge anche il seminario pre-comando, tradizionalmente organizzato a Maricentadd, a Taranto. Una scelta che ha consentito di concentrare nella sede augustana l’intero iter formativo dei tenenti di vascello avviati verso il primo comando navale.

Alla celebrazione del centenario sarà affiancato un Open day della base navale, durante il quale i visitatori potranno conoscere più da vicino attività e mezzi della Marina militare attraverso stand espositivi e visite a bordo delle unità navali presenti.

L’iniziativa avrà anche un risvolto filatelico. Poste Italiane attiverà per la giornata del 10 settembre un servizio temporaneo con uno speciale bollo celebrativo contenente il logo del centenario e le date 1926-2026, richiesto dalla Quarta Divisione navale – Comforpat.

Lo stand di Poste Italiane sarà allestito alla banchina “Tullio Marcon” e resterà operativo dalle ore 8 alle 14. In quella fascia oraria sarà possibile presentare la corrispondenza per l’apposizione dell’annullo speciale. In occasione del centenario saranno inoltre disponibili cartoline filateliche commemorative.