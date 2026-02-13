Eventi Carnevale di Augusta, dopo il rinvio si parte oggi: programma e viabilità di

AUGUSTA – Il Carnevale di Augusta 2026 parte con un giorno di ritardo rispetto al calendario originario. La sfilata inaugurale prevista per il Giovedì grasso è stata infatti rinviata in via precauzionale a causa delle condizioni meteorologiche avverse e, in particolare, del forte vento previsto sul territorio. L’apertura ufficiale della manifestazione è quindi fissata per il pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, sull’Isola, con la sfilata in programma dalle ore 17 e raduno dei partecipanti in piazza Castello alle 16,30.

La manifestazione, giunta alla quarta edizione promossa dall’attuale amministrazione comunale e alla terza consecutiva con il ritorno dei carri allegorici (qui le anticipazioni), prende dunque il via posticipato ma senza variazioni sostanziali al dispositivo organizzativo e di sicurezza già predisposto dal Comune. A seguito del rinvio, l’11 febbraio è stata infatti emanata la nuova ordinanza di polizia municipale con il solo adeguamento conseguente allo slittamento del programma.

Sono state confermate le modifiche temporanee alla viabilità e divieti di sosta e circolazione, finalizzati a garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni. Già dalle ore 13 e fino alle 22 scatteranno alcuni divieti di sosta e limitazioni alla circolazione nel centro storico. In particolare, sarà vietata la sosta con rimozione forzata in via Principe Umberto, piazza Risorgimento, viale Risorgimento nel tratto compreso tra piazza Risorgimento e via Adua, via Adua nel tratto tra viale Risorgimento e via Dessiè, via Colombo tra via Xifonia e via Epicarmo e intorno alla piazza Duomo.

La circolazione veicolare sarà interdetta, nella stessa fascia oraria, lungo l’intera via Principe Umberto tra via Colombo e viale Risorgimento, in piazza Duomo, in piazza Risorgimento e in viale Risorgimento nel tratto fino a via Adua.

Inoltre, con ordinanza firmata dal sindaco il 3 febbraio, sono state disposte, come di consueto, specifiche prescrizioni valide per le giornate delle manifestazioni del Carnevale. Nei confronti degli operatori commerciali che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree adiacenti ai luoghi degli eventi è stato stabilito il divieto assoluto di vendere, somministrare o cedere, a qualsiasi titolo, bevande e alcolici in bottiglie o contenitori di vetro e di latta, dalla mattina dell’evento e fino a due ore dopo la conclusione. Agli esercenti è inoltre imposto l’obbligo di predisporre idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica e altri materiali, che non dovranno in alcun modo essere abbandonati sul suolo pubblico, nonché di effettuare, prima della chiusura dell’attività, un’accurata pulizia degli spazi antistanti alle aree utilizzate, nel rispetto delle regole sul corretto conferimento dei rifiuti.

Parallelamente, l’ordinanza introduce divieti anche per i cittadini, ai quali è fatto assoluto divieto di introdurre nelle aree interessate dagli eventi bevande in bottiglie o contenitori di vetro e di latta. È inoltre vietato, per tutta la durata delle manifestazioni, l’utilizzo di schiume spray in bombolette di qualsiasi tipo e di altri prodotti idonei a imbrattare o arrecare molestia alle persone o a danneggiare beni pubblici e privati.

Infine, con ordinanza sindacale dell’11 febbraio, è stata disposta la chiusura per “interventi di disinfestazione programmata” di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel territorio comunale nelle giornate di martedì 17, che vedrà nel pomeriggio sfilata e cerimonia di chiusura del Carnevale alla Borgata, e mercoledì 18 febbraio.