Augusta, mercato “del giovedì”, due date di dicembre anticipate al lunedì
di
pubblicato il
AUGUSTA – Vengono anticipate due date, nel mese di dicembre, del mercato settimanale “del giovedì” in via Buozzi.
L’ordinanza sindacale odierna anticipa il mercato settimanale ambulante alla Borgata dalla data di giovedì 25 dicembre, che coincide con la festività del Natale, a lunedì 22 dicembre.
Inoltre, saranno anticipate a lunedì 15 dicembre le attività mercatali fissate per giovedì 18 dicembre, giacché nella mattina di quest’ultima data Augusta sarà interessata dall’evento straordinario del passaggio della fiamma olimpica verso Milano Cortina 2026.
La fiera mercatale si svolgerà regolarmente nei primi due giovedì del mese, 4 e 11 dicembre.