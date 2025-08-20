Multisala Città della notte, programmazione film dal 20 al 26 agosto
Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 20 agosto a martedì 26 agosto 2025
- Mer 20 agosto
Locked – In trappola (A. Hopkins, B. Skarsgard) (1h e 35m): ore 19:45 – 21:30
Troppo cattivi 2 (A. Ramos, S. Rockwell) (1h e 44m): ore 17:45 – 19:45 – 21:45
Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (J. Lee Curtis, L. Lohan) (1h e 40m): ore 17:45
- Gio 21 – Ven 22 – Sab 23 – Dom 24 – Mar 26 agosto
Weapons (V.M. 14 anni) (J. Garner, J. Brolin) (2h e 8m): ore 18:30 – 21:00
Locked – In trappola (A. Hopkins, B. Skarsgard) (1h e 35m): ore 19:45 – 21:30
Troppo cattivi 2 (A. Ramos, S. Rockwell) (1h e 44m): ore 17:45 – 19:45 – 21:45
Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (J. Lee Curtis, L. Lohan) (1h e 40m): ore 17:45
- Chiusura: Lun 25 agosto
