Primo piano La “Leone La Ferla” di Augusta tra le eccellenze italiane: il Mimit le dedica un francobollo di

AUGUSTA – Un’azienda ultrasecolare di Augusta avrà il suo francobollo celebrativo. Nel programma di emissione delle carte-valori postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per il 2025 figura infatti un francobollo dedicato alla “Leone La Ferla spa“, oggi unico produttore di calce in Sicilia. L’emissione è fissata per il 14 ottobre 2025, all’interno della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”.

L’iniziativa pone così l’accento su una realtà industriale che, come raccontato da La Gazzetta Augustana.it, ha attraversato tre secoli di storia, dal primo atto datato 1724, mantenendo intatta la sua identità produttiva e familiare. La “Leone La Ferla spa” rappresenta un raro esempio di continuità aziendale: dalle origini nell’isola di Augusta, quando i forni a legna producevano calce destinata all’edilizia tradizionale, fino alle moderne lavorazioni nell’attuale stabilimento esistente dal 1965 nel limitrofo territorio di Villasmundo (Melilli).

L’azienda, guidata oggi dalla decima generazione della famiglia fondatrice, ha festeggiato il tricentenario nell’ottobre del 2024 sottolineando il ruolo centrale della calce non solo in edilizia, ma anche nei processi industriali e ambientali.

La scelta del Mimit di inserire la “Leone La Ferla spa” tra le eccellenze nazionali riconosciute con un’emissione filatelica conferma l’importanza del radicamento e della longevità d’impresa: un riconoscimento che pone anche Augusta sulla mappa delle celebrazioni filateliche, nella stessa data di emissione insieme ad altre sei aziende storiche italiane quali Borlenghi impianti (nel bicentenario), Alluminio Agnelli, Thun, Spadafora, Dulcop e Pennelli Cinghiale.