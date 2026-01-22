Primo piano Augusta, il campo sportivo “Fontana” rinasce dalle ceneri (di pirite): fissata l’inaugurazione di

AUGUSTA – Sarà giovedì 29 gennaio la data che segnerà ufficialmente il ritorno alla città del campo sportivo comunale storicamente denominato “Fontana“, oggetto di un lungo e complesso intervento di bonifica ambientale e rigenerazione urbana. A fissare l’inaugurazione è stata la struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche, guidata dal generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà, che procederà in quella giornata alla consegna formale dell’impianto al Comune di Augusta, rappresentato dal sindaco Giuseppe Di Mare.

Il programma inaugurale ha per titolo “Il campo dei miracoli: dalla bonifica alla rigenerazione del campo sportivo Fontana“, e annuncia per la conferenza stampa mattutina al palazzo di città i saluti, oltre che delle due autorità summenzionate, del presidente della Regione, Renato Schifani e del prefetto di Siracusa Chiara Armenia, gli interventi tra gli altri dell’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, dei vertici di Arpa Sicilia, Cisambiente Confindustria, Csain (Centri sportivi aziendali industriali), e le conclusioni del viceministro all’Ambiente Vannia Gava.

A mezzogiorno, il taglio del nastro al rinnovato cancello del campo sportivo. Seguirà nel pomeriggio un triangolare di calcio tra “Vecchie glorie Augusta”, una rappresentativa dell’Ufficio del commissario bonifiche e Cisambiente, una rappresentativa della Questura di Siracusa e Csain.

L’atteso appuntamento arriva al termine di un’opera strategica non solo per la città, ma anche nel quadro nazionale delle bonifiche ambientali, trattandosi di uno dei siti inseriti dall’Unione europea tra le 81 discariche abusive italiane da risanare, nell’ambito della procedura d’infrazione avviata nei confronti dell’Italia nel 2014. I lavori hanno infatti riguardato, in particolare, la messa in sicurezza permanente delle ceneri di pirite presenti nel sottosuolo dell’area, all’ingresso della città, che avevano determinato la chiusura dell’impianto già nel 2005 e il successivo sequestro giudiziario nel 2013.

Accanto al risanamento ambientale, l’intervento ha consentito la completa ricostruzione funzionale dell’impianto sportivo, pronto a ospitare competizioni ufficiali: è stato realizzato un nuovo campo da calcio in erba sintetica omologato per gare fino alla serie D, una pista di atletica leggera, tribune scoperte, nuovi spogliatoi, torri-faro per l’illuminazione notturna, oltre al nuovo muro di cinta e alla ridefinizione delle aree esterne, dai piazzali a nord-est al sistema di regimentazione delle acque meteoriche completamente rinnovato.

Il progetto esecutivo era stato approvato con una conferenza di servizi decisoria tenuta ad Augusta nel luglio 2020, durante l’amministrazione guidata dal sindaco Cettina Di Pietro, con un importo a base di gara fissato in 4 milioni 998mila euro, su un quadro economico complessivo pari a 7 milioni 991mila euro.

I lavori furono consegnati nel maggio 2022 all’associazione temporanea di imprese (Ati) aggiudicataria, composta dalla pugliese “Ottomano costruzioni” e dalla molisana “Geoimpianti srl“, che hanno portato a termine l’intervento.

L’inaugurazione del campo “Fontana” rappresenterà così non soltanto la restituzione di una struttura sportiva alla città, ma anche un simbolo concreto di riscatto ambientale, dopo vent’anni di chiusura e una lunga stagione di attese, proposte alternative e rinvii.

In attesa di una eventuale nuova intitolazione ufficiale dell’impianto, già oggetto di almeno una proposta formale in ambito consiliare, il 29 gennaio segnerà comunque una data storica per lo sport e per la rigenerazione urbana di Augusta, che torna a disporre di un impianto moderno e pienamente conforme agli standard nazionali, laddove per anni si era concentrata una delle più delicate emergenze ambientali cittadine.

(Foto di copertina crediti: Andrea Pergolizzi)