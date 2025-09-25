Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 25 settembre all’1 ottobre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 25 settembre a mercoledì 1 ottobre 2025

Da domenica 21 a giovedì 25 settembre Promo “Cinema in festa”: tutti i film a € 3,50

Gio 25 – Ven 26 – Sab 27 – Dom 28 – Mar 30 – Mer 1 ottobre

La casa delle bambole di Gabby (E. Franco, L. Lockhart Kraner) (1h e 38m): ore 17:15 – 19:00

Una battaglia dopo l’altra (L. DiCaprio, S. Penn, B. Del Toro) (2h e 50m): ore 17:30 – 20:30

Duse (V. Tedeschi, N. Merlant) (2h e 2m): ore 18:00 – 20:15

The Life of Chuck (T. Hiddleston, M. Flanagan) (1h e 50m): ore 20:50

Chiusura: Lun 29 settembre

Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

