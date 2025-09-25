Primo piano Catania-Siracusa, chiusura tratto Ss 114 in ore diurne dal 30 settembre al 3 ottobre di

SIRACUSA – Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la Ss 114, sull’asse autostradale Catania-Siracusa, nel tratto compreso tra Priolo e Siracusa.

Con apposita ordinanza, Anas ha disposto la chiusura totale al traffico della carreggiata tra il km 140 e il km 144,800 (vedi riquadro nella foto di copertina), in entrambe le direzioni, da martedì 30 settembre a venerdì 3 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 16.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della richiesta di “Terna“, gestore della rete elettrica, che in quei giorni effettuerà interventi di recupero dei conduttori e tesatura del nuovo elettrodotto a 380 kV tra le sottostazioni di Pantano e Priolo.

Durante i lavori sarà attivato un percorso alternativo segnalato in loco, che sfrutterà la viabilità comunale e provinciale, in particolare via Alcide De Gasperi (Sp 95), con tempi di percorrenza stimati, senza traffico, intorno ai dieci minuti.

Per la sicurezza degli utenti, sono previsti limite di velocità a 40 km/h e divieto di sorpasso nelle aree di cantiere.