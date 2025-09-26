Primo piano Augusta, alunni del “Costa” a lezione in Lettonia per mobilità Erasmus di

AUGUSTA – Dodici studenti del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” di Augusta hanno partecipato con successo a una mobilità Erasmus presso la Scuola di arti applicate di Riga, in Lettonia.

L’iniziativa, inserita nel progetto europeo di mobilità studentesca, ha coinvolto gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado: Koch Janos Kolos (3ªA), Lorenzo Passanisi (3ªA), Cherubina Bocchetti (3ªB), Antonio Bona (3ªB), Ludovica Farina (3ªB), Sofia Saraceno (3ªB), Stefano Sorbera (3ªB), Eliana Anfuso (3ªC), Salvatore Trombetta (3ªC), Emma Di Mauro (3ªD), Carola Lentini (3ªD) e Greta Lisitano (3ªD). Gli studenti, accompagnati dalle docenti Sonia Coco e Giulia Bellino, hanno vissuto un’esperienza formativa di grande valore al Rīgas Centra Dailamatniecības pamatskola (questo il nome dell’istituto in lettone), partecipando a un ricco programma di attività didattiche e culturali.

Durante i giorni di permanenza nella capitale del Paese baltico, gli alunni del “Costa” hanno preso parte a laboratori di ceramica per la creazione di fischietti in terracotta, attività interculturali in lingua italiana e inglese, visite guidate al centro storico e alla chiesa di San Pietro, laboratori di disegno e pittura, e hanno avuto l’opportunità di visitare il Museo etnografico e il Museo nazionale d’arte della Lettonia. Particolarmente apprezzata è stata la visita alla mostra “La luce d’Italia: da Fattori a Morandi” e i laboratori di grafica e stampa su tessuti.

“Questa esperienza rappresenta un momento fondamentale nel percorso formativo dei nostri studenti – sottolinea la dirigente scolastica Valentina Lombardo – La mobilità Erasmus non è solo un’opportunità di crescita culturale e linguistica, ma un vero e proprio investimento nel futuro dei nostri ragazzi. Vedere i nostri alunni confrontarsi con realtà diverse, sviluppare competenze interculturali e rafforzare la propria identità europea attraverso l’arte e la creatività è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione“.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività di mobilità Erasmus promosse negli ultimi anni dall’istituto comprensivo augustano, volte a offrire agli studenti e ai docenti opportunità concrete di crescita personale e professionale attraverso il dialogo interculturale.