News Scambio studentesco Augusta-Savoia, il “Ruiz” protagonista del Programma Trans’Alp di

AUGUSTA – L’Istituto d’istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz” riafferma la sua vocazione europea. Si è infatti conclusa, lo scorso 22 febbraio, la prima fase del “Programma Trans’Alp“, un’iniziativa di scambio studentesco transfrontaliero che ha trasformato la classe 3ªAT del settore Economico in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza comunitaria.

Il progetto ha visto come protagonista il giovane studente francese Antoine Capizzi, che per tre settimane ha varcato ogni giorno i cancelli del “Ruiz”. Come rende noto l’istituto scolastico alla Borgata, integrandosi perfettamente con i compagni italiani, Antoine ha vissuto “un’esperienza di ‘immersione totale’: non solo tra i banchi di scuola, ma anche nel cuore della cultura e della quotidianità italiana“, ospite della famiglia dello studente Alvaro Acebes Sanchez.

​Il Programma Trans’Alp si distingue per la sua formula basata sulla reciprocità. Per un periodo massimo di quattro settimane, gli studenti vivono la vita dei loro coetanei d’oltralpe, frequentando le lezioni negli istituti partner e sviluppando competenze linguistiche e di autonomia che solo un’esperienza individuale può offrire.

​Dietro il successo di questo scambio c’è una asserita solida sinergia tra il “Ruiz” e il Lycée du Granier di La Ravoire (comune nel dipartimento della Savoia). Un traguardo raggiunto grazie alla progettualità voluta dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina e sviluppata dai docenti, e in particolare da Paola Moroni, referente dell’internazionalizzazione e del programma, Rosamaria Cipriano, docente di Francese, e dal referente francese Jean–Paul Sbriglio.

Ma il percorso non si ferma qui. Mentre Antoine è rientrato in Francia con un bagaglio colmo di nuovi ricordi e legami, tocca allo studente del “Ruiz” varcare il confine. Alvaro è infatti partito alla volta di Chambéry (capoluogo della Savoia), dove sarà ospite della famiglia di Antoine e frequenterà le lezioni al Lycée du Granier.