Primo piano Kiwanis Augusta, la presidenza passa da Luca Vita a Salvatore Di Franco di

AUGUSTA – Si è svolta in un nota struttura ricettiva del territorio la cerimonia del “passaggio della campana” del Kiwanis club Augusta tra il nuovo presidente Salvatore Di Franco e l’uscente Luca Vita.

Ha porto in apertura il suo saluto il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. Dopo gli interventi dei due presidenti avvicendatisi, hanno fatto ingresso nel club sei nuovi soci e, quale socio onorario, la consorte del compianto Domenico Morello, che nel Kiwanis International aveva ricoperto anche importanti incarichi distrettuali. Sono stati altresì conferiti riconoscimenti ai soci veterani Cannavà, Tempio, Giummo e Gulino, i quali hanno raggiunto i quarant’anni di presenza attiva nel club. Consegnati al presidente e al segretario dell’anno sociale 2023-24 Giuseppe Russo e Michele Purgino l’attestato distrettuale di “Club Distinto” e al presidente 2024-25 Luca Vita quello di “Club Distinto+10” avendo superato una soglia prevista di progetti.

La cerimonia, tenuta il 17 ottobre scorso, è stata coordinata dal cerimoniere Cannavà, assistito dal segretario Russo e dal tesoriere Blundo. Ha presenziato alla cerimonia il luogotenente governatore della Divisione Sicilia 3 Kiwanis, Antonio Davì (accompagnato dal segretario di divisione Giovanni Occhipinti), che ha esposto i due principali progetti distrettuali del nuovo anno sociale indicati dal governatore nazionale Basilio Valente: “Una culla, una speranza” e “The possibility project”.

Hanno partecipato all’evento anche il governatore nazionale eletto Nunzio Spampinato, il suo tesoriere Carlo Assenza, il past governatore nazionale Salvatore Chianello, l’immediate past luogotenente governatore della Divisione Sicilia 3 Antonello Forestiere, il luogotenente governatore di divisione designato Angelo Ferraro, numerosi chair e componenti di commissioni distrettuali (Russotto, Commendatore, Ferraro, Forestiere, Zarbano), il socio onorario don Francesco Antonio Trapani, la socia nonché garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Augusta Silviarita Feccia, rappresentanti di altri club della divisione kiwaniana e dei club cittadini Rotary e Lions. Presenti quali ospiti autorità in sede della Marina militare.

Il Kiwanis club Augusta ha così formalizzato il nuovo assetto per “sviluppare ancora una volta un nuovo intenso anno sociale – si legge nella nota a margine – avendo sempre come primario obiettivo service finalizzati alla solidarietà ed alla tutela dei bambini“.