Multisala Città della notte, programmazione film dal 4 al 10 settembre

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 4 settembre a mercoledì 10 settembre 2025

Gio 4 – Ven 5 – Sab 6 – Dom 7 – Mar 9 – Mer 10 settembre

The Conjuring: Il rito finale (V. Farmiga, P. Wilson) (2h e 15m) V.M. 14 anni: ore 18:15 – 20:45

Material love (D. Johnson, C. Evans, P. Pascal) (1h e 49m): ore 19:30 – 21:30

Troppo cattivi 2 (A. Ramos, S. Rockwell) (1h e 44m): ore 17:30

I Roses (O. Colman, B. Cumberbatch) (1h e 45m): ore 19:30 – 21:30

I Puffi – Il film (P. Bonolis, L. Laurenti, Rihanna) (1h e 32m): ore 17:30

Chiusura: Lun 8 settembre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

