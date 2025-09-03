Primo piano Scontro mortale tra auto e mezzo pesante sulla Ss 114 dir ‘della Costa Saracena’ di

CARLENTINI – La strada statale 114 dir ‘della Costa Saracena’ è temporaneamente chiusa al traffico in direzione statale 194 ‘Ragusana’, all’altezza del km 10,200, a causa di un incidente mortale tra un mezzo pesante e un’utilitaria, nel territorio di Carlentini.

Nel sinistro, verificatosi questo mercoledì pomeriggio e le cui cause sono in corso di accertamento, due persone hanno perso la vita.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, autoambulanze del “118” e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

(Foto di copertina crediti: Nello La Fata)