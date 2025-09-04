Primo piano Augusta, chiude “Il Federiciano” con sei nuove stele: tutti i vincitori e i bilanci finali di

AUGUSTA – Sei nuove stele ceramiche maiolicate arricchiscono il cuore del centro storico di Augusta, testimonianza tangibile della 17ª edizione del Premio internazionale di poesia inedita “Il Federiciano”, che ha visto per la terza volta consecutiva la città federiciana trasformarsi nel “paese della poesia”. A decretare la mutazione non solo la presenza tra venerdì 29 e domenica 31 agosto di circa duemila poeti (comunicati dall’organizzazione), provenienti da tutta Italia e anche da diversi Paesi europei, ma anche la celebrazione pubblica dei versi vincitori, impressi nella maiolica e destinati a restare incastonati tra le pietre dell’Isola.

Il premio, ideato dal poeta ed editore romano Giuseppe Aletti e patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Augusta, ha fatto della ceramica artistica e della parola poetica un connubio identitario, inaugurando le sei nuove stele realizzate dal maestro ceramista Orazio Costanzo. Queste opere sono installate, accanto alle dodici collocate nelle due precedenti edizioni, sul prospetto laterale della chiesa confraternale dei Naviganti dedicata a Maria Ss. Annunziata, su un percorso antico tra la chiesa Madre e il Castello svevo ribattezzato, grazie alla manifestazione, “largo dei Poeti”.

Tra le poesie vincitrici, rivelate insieme alle stele alla conclusione di ciò che gli organizzatori definiscono una “processione laica”, in riferimento al suggestivo corteo di poeti che lo scorso sabato pomeriggio si è spostato dalla cerimonia d’accoglienza in piazza Duomo (vedi foto di copertina) al “largo dei Poeti”, spiccano: “Fiori di muro” di Orietta Moschitti Chisari, “Ti vidi all’improvviso” di Linda Motti, “Sono mare, sono isola” di Rosanna Lombardo, “Peccato” di Ivana Orlando (queste ultime due condividono una stele).

Ad arricchire il palmarès della manifestazione anche il prestigioso riconoscimento “per chiara fama” assegnato quest’anno a tre personalità del mondo artistico e poetico, una nazionale, una di matrice regionale e una locale: al milanese Marco Castoldi in arte Morgan, per il suo celebre brano “Altrove”, che ha poi, sulla pedana rialzata allestita in piazza D’Astorga, lanciato appelli contro la guerra a Gaza; al cantautore palermitano Giuseppe Anastasi (paroliere, tra gli altri, per Arisa), già vincitore della Targa Tenco 2018, per la canzone “Trinacria”; all’augustano Salvatore Seguenzia, poeta per passione e finanziere per lavoro, dalla prima edizione del premio in città riconosciuto quale “custode del paese della poesia”, per il suo sonetto in vernacolo siciliano “L’isula ‘nta l’Isula”, omaggio poetico alla propria città.

A margine della cerimonia di scopertura delle stele, Seguenzia ha dichiarato: “Mi corre il dovere di porgere un sentito e profondo ringraziamento al mio mentore poetico, il maestro Giuseppe Aletti. Questo elogio non è l’approdo ad un traguardo ma il proseguimento del mio viaggio per tenere sempre alto il valore storico, civico e culturale della lingua siciliana“.

A rendere ancora più intenso l’evento, la voce narrante dell’attrice augustana Mariapaola Tedesco, da tre anni madrina del festival poetico, che ha emozionato il pubblico interpretando i versi con empatia e passione.

Oltre ai vincitori del sabato nelle sezioni principali, sono stati premiati, negli altri due pomeriggi a palazzo di città, anche dieci poeti distintisi nella sezione di “Poesia estemporanea“: venerdì 29 è toccato a Nicoletta Barro di Conegliano Veneto, Eduardo Paladini di Livorno, Rosanna Giovanditto di Pescara, Mariana Hryb dall’Ucraina e Nicole Cavallari da Padova; domenica 31 a Teresa Bonnario da Roma, Rosanna Cusimano da Palermo, Maria Antonietta Finamore da Vasto, Marina Enrichi Cariolaro da Padova e Stefania Bison da Venezia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giuseppe Di Mare e dall’assessore alla Cultura Pino Carrabino, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa non solo in termini culturali, ma anche turistici e ricettivi. Le giornate del festival, come si legge nella nota stampa conclusiva dell’organizzazione, “hanno fatto lavorare tutte le strutture ricettive del territorio e non solo, facendo registrare il tutto esaurito negli hotel e nei b&b“, offrendo un fine settimana lungo in cui “le bellezze megaresi sono state apprezzate dai numerosi ospiti“.