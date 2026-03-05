Multisala Città della notte, programmazione film dal 5 all’11 marzo

Eventi

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 5 marzo a mercoledì 11 marzo 2026

  • Gio 5 – Ven 6 – Dom 8 – Mar 10 – Mer 11 marzo

La sposa (C. Bale, J. Buckley) (2h e 07m) (V.M. 16 anni): ore 19:30 – 21:45
Un bel giorno (F. De Luigi, V. Raffaele) (1h e 33m): ore 17:15 – 19:15 – 21:15
Jumpers – Un salto tra gli animali (M. Streep) (1h e 45m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
Cime tempestose (M. Robbie, J. Elordi) (2h e 16m): ore 17:00

  • Sab 7 marzo

La sposa (C. Bale, J. Buckley) (2h e 07m) (V.M. 16 anni): ore 20:00 – 22:15
Un bel giorno (F. De Luigi, V. Raffaele) (1h e 33m): ore 16:00 – 18:00 – 21:45
Jumpers – Un salto tra gli animali (M. Streep) (1h e 45m): ore 16:00 – 18:00 – 19:45

  • Chiusura: Lun 9 marzo

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

