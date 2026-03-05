Primo piano Autostrada Ct-Sr, chiusura diurna il 10 marzo tra Augusta e zona industriale di Catania di

AUGUSTA – Sarà chiuso al traffico martedì 10 marzo, dalle ore 9 alle ore 18, il tratto dell’autostrada Catania-Siracusa compreso tra lo svincolo di Augusta (nella foto di copertina) e lo svincolo Zona industriale nord, corrispondenti rispettivamente ai km 25,142 e 0,100. Contestualmente, saranno chiuse anche le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Lentini (km 11,500).

Come rende noto Anas, la chiusura, in entrambe le direzioni di marcia, si rende necessaria a seguito della richiesta pervenuta all’ente gestore dalla Commissione permanente per le gallerie istituita presso Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), la quale dovrà effettuare delle ispezioni all’interno delle gallerie San Demetrio e San Fratello.

Il percorso alternativo per chi proviene da Siracusa consiste nella vecchia Ss 114 “Orientale sicula” e sarà garantito in loco mediante opportuna segnaletica.