Multisala Città della notte, programmazione film dall’11 al 17 settembre

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 11 settembre a mercoledì 17 settembre 2025

Gio 11 – Ven 12 – Sab 13 – Dom 14 – Mar 16 – Mer 17 settembre

The Conjuring – Il rito finale (V. Farmiga, P. Wilson) (2h e 15m) V.M. 14 anni: ore 18:15 – 20:45

Material Love (D. Johnson, C. Evans, P. Pascal) (1h e 56m): ore 21:00

Grand Prix (G. Arterton, H. Atwell, R. Beckett) (1h e 38m): ore 17:00 – 19:00 [Promo “Cinema in festa” € 3,50]

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’infinito (H. Sotozaki) (2h e 35m): ore 18:15 – 21:00

Chiusura: Lun 15 settembre

Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

