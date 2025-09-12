Primo piano Asp Siracusa, nominati direttori Uoc di Provveditorato e Direzione amministrativa ospedali di Lentini e Augusta di

SIRACUSA – L’Asp di Siracusa ha conferito altri due nuovi incarichi di direttori di Unità operative complesse (Uoc) a completamento delle procedure di selezione, previste dall’avviso interno pubblicato sul proprio sito web con scadenza il 16 giugno scorso, con la valutazione curriculare e professionale dei candidati: Nardina Mammino è stata nominata direttore della Uoc Provveditorato, mentre Carmela Linda Di Giorgio è stata designata direttore della Uoc Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri di Lentini e Augusta, incarichi già svolti da entrambe come facenti funzioni.

La sobria cerimonia per la firma dei contratti si è svolta alla presenza del direttore generale dell’Asp, Alessandro Caltagirone, del direttore sanitario Salvo Madonia, del direttore amministrativo Ornella Monasteri e del direttore delle Risorse umane Lavinia Lo Curzio (vedi foto di copertina).

Il dg Alessandro Caltagirone si è congratulato con i nuovi direttori: “Le competenze e l’esperienza dimostrate dalle dottoresse Mammino e Di Giorgio sono essenziali per il rafforzamento della nostra struttura organizzativa. Sono certo che il loro contributo sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi di efficienza e qualità nel servizio pubblico“.