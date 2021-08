Primo piano Naxoslegge undicesima edizione, ad Augusta sei date del festival itinerante regionale di

AUGUSTA – Saranno sei le date in programma ad Augusta, tutte a settembre, nell’ambito dell’undicesima edizione di Naxoslegge, il “festival delle narrazioni, della lettura e del libro”, il cui programma sul tema “Limiti” è stato presentato ieri a Giardini Naxos (Messina) dalla sua ideatrice e direttore artistico Fulvia Toscano, alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà.

Dall’antica Naxos, prima polis dei Greci in Sicilia, scelta quale sede dell’evento di ieri, è stato lanciato il nuovo progetto del festival che si svilupperà dal 31 agosto all’1 ottobre in diversi comuni della Sicilia orientale. Oltre quaranta eventi in poco più di un mese per una manifestazione innovativa, partecipata e anche quest’anno diffusa sul territorio. “Prova ne sia – ha detto la docente giardinese Fulvia Toscano – la volontà di riperimetrare il festival, ampliandone i confini fino a Messina, Catania, Siracusa, Augusta e, nel messinese, a Montalbano Elicona, Roccalumera, Castelmola e Letojanni. Ma anche di rimodularne i linguaggi“.

Fulcro di Naxoslegge si confermano gli incontri letterari con scrittori, intellettuali, giornalisti e poeti. Ad Augusta, le cui date verranno comunicate in seguito, si terranno tre presentazioni di libri e tre incontri dal titolo generale “I cantieri della memoria” che proseguono il progetto avviato lo scorso settembre. Per questi sei eventi, si rinnova la collaborazione con l’Archeoclub sede di Augusta, presieduto da Mariada Pansera, che è anche referente provinciale di Naxoslegge.

“Questa undicesima edizione di Naxoslegge – ha commentato l’assessore regionale Alberto Samonà – ricca di eventi che animeranno non soltanto Giardini Naxos, conferma il festival come momento ideale per un dibattito sulla cultura a 360 gradi a partire dalle narrazioni, dal libro e dalla scrittura. Il tema, “Limiti”, è di straordinaria attualità e collega le arti del festival alla condizione di ognuno di noi e ci proietta nell’ “oltre”, nell’infinita possibilità che abbiamo di connetterci e oltrepassare il limite“.

Grazie alla collaborazione con il Parco archeologico Naxos Taormina, infatti, a Naxoslegge ci sarà spazio quest’anno anche per lo spettacolo, con due mini rassegne: una sul cinema archeologico (1-2-3 settembre), in collaborazione con la “Rassegna del documentario e della comunicazione archeologica” di Licodia Eubea (Catania), di cui è direttore artistico il regista augustano Lorenzo Daniele, insieme alla moglie, l’archeologa Alessandra Cilio, e una sul teatro (31 agosto, 7-9-12-15 settembre) con drammaturgie dedicate alla riscrittura del mito realizzate con Rete Latitudini, Università degli studi di Messina, Cospecs, Dams ed Ersu.

Infine, fra le novità di questa edizione c’è anche la nuova rivista letteraria “Naxos, rivista di storia, arti, narrazioni” (Luni Editrice), un semestrale abbinato al festival e diretto dal giornalista catanese Fernando Massimo Adonia.