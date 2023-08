Primo piano Nuoto, Athon Augusta: “incoraggiante” il bilancio dei campionati regionali a Messina di

AUGUSTA – Ha chiuso con i campionati regionali di Messina la stagione natatoria in vasca lunga ed è tempo di bilanci sportivi per l’unica realtà cittadina in competizione, l’Asd Athon Augusta, i cui atleti dal prossimo mese potranno beneficiare della copertura della piscina semi-olimpionica del Centro polisportivo Augusta.

Tra il 6 e il 23 luglio, ben diciannove nuotatori augustani si sono avvicendati nella cittadella sportiva universitaria di Messina, dove si sono tenuti i campionati regionali di tutte le categorie, sotto l’egida della Fin Sicilia, con quasi trenta società partecipanti.

Dal 6 al 9 luglio, l’impianto peloritano ha ospitato il campionato regionale Esordienti A-B, che ha visto confrontarsi i nuotatori agonisti più piccoli di età compresa tra i 9 e 12 anni. Tra gli augustani, sorride Emanuele Midolo (esordiente A, classe 2010) che conquista una medaglia di bronzo nei 100 metri farfalla (vedi foto a sinistra nel collage di copertina, insieme al responsabile tecnico Athon, Antonella Aprile), solo sfiorando il bis nei 200 farfalla dove invece si è piazzato al quarto posto. Nel settore femminile ottima Egle Basile (esordiente A, 2011), nona nei 100 farfalla e decima nei 100 stile libero, andando a punteggio in quattro delle cinque gare svolte. Hanno preso parte alle gare anche gli esordienti B Giuseppe Battaglia e Daniele Fanciullo (classe 2013), mentre per gli esordienti A Giada Bendia (2012) ed Eugenio Sirna (2010).

Dal 17 al 19 luglio, poi, è andato in scena il campionato regionale categoria Ragazzi (Femmine 2010-2009, Maschi 2009-2007). I migliori augustani, nella trasferta messinese, Cristian Amara (2007) ed Edoardo Sirna (2008), i quali hanno conquistato l’accesso alle finali nuotate nel pomeriggio: in particolare, per Amara due finali B nei 100 farfalla e nei 100 stile libero e una finale A nei 50 stile libero con ottavo posto, mentre per Sirna due finali B nei 100 e 200 rana. Gli altri atleti dell’Athon Augusta impegnati in gara sono stati Angelica Auletta (classe 2009), Salvatore Armellini (2009), Salvatore Patania (2008), Vincenzo Roggio (2009), Cecilia Salamone (2009), Giulio Triberio (2008).

Dal 20 al 23 luglio, è stato il turno degli atleti più grandi, delle categorie Juniores-Cadetti-Seniores. Questa volta a prendersi la scena sono state Roberta Patania (classe 2007), sesta nei 200 farfalla e Asia Larizza (2008), ottava nei 200 dorso nelle rispettive finali A, che si aggiungono agli ottimi piazzamenti in top 16 nelle altre gare svolte e che hanno portato punti utili per la classifica di società. Altri augustani partecipanti alla manifestazione sono stati Aurora Battaglia (classe 2008), Mattia Lombardo (2006) e Benedetto Teresi (2006).

“Risultati incoraggianti – commenta in una nota l’Asd Athon – che, uniti al lavoro e ai risultati ottenuti dal settore Propaganda e Master nei mesi precedenti e in corso d’opera in acque libere, confermano la crescita della squadra e il buon lavoro svolto dai tecnici e da tutti i collaboratori dell’impianto, il Centro polisportivo Augusta, che con la vicina copertura della piscina semi-olimpionica da 25 metri (settembre 2023) – annuncia – potrà garantire più continuità agli atleti e a tutti gli utenti per provare a raggiungere vette sempre più elevate e riportare in alto, ancora una volta, la tradizione natatoria megarese, ma con l’obiettivo principale di arrivare a sensibilizzare, tramite il movimento natatorio agonistico ma soprattutto quello amatoriale, a un migliore è più corretto e sano stile di vita all’insegna dello sport“.