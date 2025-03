Primo piano Augusta, asta di San Giuseppe, quella simulata è al “Costa” di

AUGUSTA – Ieri, con un giorno di anticipo, il 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” ha ospitato la tanto attesa asta simulata di San Giuseppe con il banditore ‘ufficiale’, evento che ha coinvolto alunni di ogni ordine e grado in una giornata all’insegna del divertimento e della tradizione.

La dirigente scolastica Valentina Lombardo ha commentato con entusiasmo: “Questa asta è un modo per coinvolgere i più piccoli e farli sentire protagonisti della nostra cultura. Come agenzia educativa sentiamo forte il dovere di trasmettere le tradizioni locali alle nuove generazioni”.

Protagonista della mattinata è stato Pippo Passanisi, l’inconfondibile voce che si può udire all’asta che si ripete ogni 19 marzo alla chiesa confraternale di San Giuseppe. Ha stimolato la partecipazione degli alunni con il suo carisma e la sua energia contagiosa, nei diversi plessi.

Gli alunni, da quelli più piccini a quelli più grandi, hanno mostrato grande entusiasmo e partecipazione, non solo per l’asta, ma anche per la merenda speciale a base di cudduruni, uno dei prodotti culinari tradizionali della festa.

“Vedere i ragazzi così coinvolti è una grande soddisfazione – ha aggiunto la ds Lombardo – La tradizione della asta fa parte del nostro patrimonio immateriale e la merenda condivisa diventa un momento di grande socialità“.

Questo mercoledì pomeriggio, giorno della celebrazione del santo padre putativo di Gesù, il banditore Pippo Passanisi si dedicherà quindi alla storica asta organizzata dalla confraternita di San Giuseppe dinanzi alla chiesa su via Garibaldi. A partire dalle ore 18, saranno venduti ai migliori offerenti i doni offerti dai fedeli, dalle pasticcerie e dai panificatori della città.