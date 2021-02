LifeStyle Nuovi abiti da cerimonia 2021: le migliori tendenze Primavera Estate di

Abiti eleganti lunghi, mini e midi in georgette, tulle e satin, impreziositi da finiture piumate, ricami e paillettes sono la scelta perfetta per cerimonie primaverili ed estive.

Colori accesi, pizzi e ricami di paillettes scintillanti esaltano la femminilità nelle nuove tendenze moda per i vestiti da cerimonia. Direttamente dai ruggenti anni Ottanta e riproposti ancora oggi dalle celeb tornano a splendere glitter, strass e lustrini, applicati su tessuti fini e impalpabili che creano intriganti effetti vedo non vedo. Pizzo, tulle, raso e georgette con inserti di piume e ricami vestono gli abiti eleganti dei cataloghi Primavera Estate 2021, dai classici tubini ai maxi dress con stampe floreali, fino ai modelli longuette che arrivano al polpaccio.

Se la scelta è così ampia, cosa bisogna fare per creare il perfetto outfit da invitata? L’idea migliore è quella di farsi un giro nella vasta sezione dedicata ai vestiti da cerimonia dell’eShop Twninset, il marchio italiano di moda femminile che propone il meglio dei capi fashion per le occasioni importanti.

Gli abiti eleganti firmati dalla casa di moda nata negli anni Novanta con la stilista Simona Barbieri sono un concentrato puro di glam ed eleganza, charme e sensualità, perfetti per una mise impeccabile e curata nei minimi dettagli.

Un’opzione al tempo stesso classica e sexy è l’abito lungo bicolor rosa e nero in pizzo e tulle plumetis rifinito con stampa a pois neri, micro volant e arricciature elasticizzate. Scollo a V, chiusura a zip e sottoveste abbinata che crea un effetto sognante e un gioco di trasparenze sensuale ma non esagerato. Ideale da accompagnare a un sandalo con lacci e a bijoux luccicanti.

Elegante e ricercato è il miniabito in full paillettes con finiture piumate verde acqua e maniche lunghe arricciate al polso. Si fanno notare l’elastico in vita che sottolinea la silhouette e le svolazzanti piume dégradé che alleggeriscono il bordo e ne rimarcano lo stile femminile e sofisticato. Abbinabile a décolleté con tacco a spillo, clutch o borsa a tracolla.

Per finire, un intramontabile evergreen “salva cerimonie” è l’abito sottoveste in satin lucido beige con spalline regolabili, scollatura morbida e profonda. Modello romantico, retrò e minimalista, crea il classico effetto sirena per un look essenziale, chic e audace. Perfetto in abbinamento a un paio di pumps con tacco medio a punta, orecchini a goccia, pochette coordinata e un coprispalle soft, morbido e avvolgente.