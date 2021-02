Salute & Benessere Donne e benessere, come affrontare al meglio la menopausa di

Quando la menopausa bussa alla porta, molte donne si ritrovano dinanzi a una sfida importante, quella con il cambiamento del loro corpo. La riduzione degli estrogeni porta con sé una serie di problemi e cambiamenti. Tra insonnia, sbalzi d’umore, peso che aumenta, pelle del viso che peggiora, le donne devono fare i conti con una serie di problemi che possono peggiorare la qualità della vita.

Si parla di menopausa nel momento in cui si nota la prolungata assenza del ciclo mestruale. Sebbene per ogni donna può essere diverso, possiamo dire che nella quasi totalità dei casi la menopausa coincide con un repentino cambiamento ormonale che rischia di portare con sé irritabilità, secchezza delle mucose, aumento del peso, disturbi del sonno e tanto altro.

Cosa fare? Non disperare. Oggi sono in commercio tanti validi rimedi per la menopausa che vale la pena conoscere. Un esempio su tutti è quello degli integratori naturali. Sì, perché in un periodo così delicato, in cui si fanno i conti con estrogeni in discesa libera e sbalzi ormonali, è necessario integrare quanto più possibile.

Talvolta l’alimentazione non basta. Nonostante sia importantissimo seguire una dieta sana ed equilibrata, può essere d’aiuto ricorrere ad alcuni integratori alimentari, oggi disponibili anche online, ed acquistabili in modo sicuro e riservato.

Un buon esempio è la categoria di integratori per la menopausa disponibili su Farmacia Cavalieri, player storico delle farmacie a trazione digitale, che mette a disposizione un vasto assortimento di supplementi vitaminici appositamente pensati per il periodo della menopausa. Tra questi, viene consigliato di assumere vitamina B e integratori a base di erbe, ma anche dei probiotici per mantenere in equilibrio la propria flora intestinale.

L’attività fisica è sempre importante, anche in questa fase della vita di una donna. Non si deve esagerare, ma di certo allenarsi dolcemente e con costanza è molto utile per stare bene. C’è chi consiglia anche l’agopuntura per limitare le conseguenze della menopausa sulla vita quotidiana.

E per la pelle del viso sempre meno luminosa e tonica? Anche in questo la colpa è degli estrogeni in calo. La loro netta riduzione provoca la perdita di tonicità della pelle del viso e questo perché si riduce la produzione di collagene ed elastina.

Utilizzare delle creme specifiche, idratare ed esfoliare: questi i segreti per rendere la pelle nuovamente luminosa e ringiovanita. Occhio alle piccole rughe superficiali, che devono essere minimizzate con dei prodotti ad hoc così da avere subito un aspetto più giovane e meno stanco. I prodotti per una pelle matura sono molto utili per bloccare il cedimento cutaneo e per permettere al viso di combattere secchezza e perdita di compattezza.

Pochi e semplici consigli che, però, possono cambiare la vita in un periodo difficile.