Primo piano Augusta, attivo il servizio per i certificati anagrafici in tabaccheria di

AUGUSTA – È attivo da stamani il servizio rilascio certificati anagrafici presso le tabaccherie di Augusta. Il servizio in via sperimentale sarà garantito in dieci rivendite di generi di monopolio del territorio e sarà poi esteso capillarmente in tutto il territorio comunale alle rivendite dotate di servizio vendita valori bollati e affiliate alla Fit (Federazione italiana tabaccai). Prevede il costo di 2 euro per ogni certificato. A breve dovrebbe essere attivato anche il servizio di visure camerali.

In mattinata, nel salone di rappresentanza comunale, il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore all’Innovazione tecnologica Rosario Sicari, insieme al presidente provinciale Fit Roberto Maltese, hanno spiegato il funzionamento del servizio ai rappresentanti della stampa, concludendo con una dimostrazione nella tabaccheria più vicina al palazzo di città.

“Siamo orgogliosi di aver attivato primi in Sicilia e tra i primi in Italia – ha affermato il sindaco Di Mare – questo importante servizio. Per i cittadini soprattutto in questo periodo di pandemia, può non essere agevole recarsi in un ufficio comunale per richiedere il rilascio di un certificato e quindi abbiamo pensato in collaborazione con la Federazione italiana tabaccai e Novares di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare la vita dei cittadini. Chi ha bisogno di un certificato anagrafico adesso potrà recarsi presso la tabaccheria più vicina, risparmiando tempo“.

“Con questa innovativa operazione – ha aggiunto il primo cittadino – andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più punti di riferimento per i cittadini, creando una rete territoriale. Il nostro Comune sta puntando sempre più sull’innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va in questa direzione”.

Innovazione tecnologica che fa parte delle deleghe del giovane assessore Rosario Sicari, che aveva preannunciato l’iniziativa a metà dicembre dopo che l’anagrafe comunale è ufficialmente subentrata nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). “È una iniziativa rivoluzionaria per la città – ha detto stamani – si tratta di un primo passo verso la transizione digitale dei servizi comunali che diventeranno sempre più accessibili”.

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio – ha aggiunto Maltese, presidente provinciale della Federazione italiana tabaccai – La nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.

(Nella foto di copertina: il rilascio del primo certificato anagrafico in tabaccheria al sindaco Di Mare, accanto l’assessore Sicari e Maltese)