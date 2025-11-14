Primo piano Pmi day Confindustria, studenti “Ruiz” e “Rizza-Insolera” a lezione di droni a Melilli di

MELILLI – “Scegliere per essere protagonisti del futuro”: il Pmi day a cura di Confindustria Siracusa si è svolto stamani, a cura dell’azienda “SerTecAv” di Gaetano Tranchina, in un casale nel territorio di Melilli. L’imprenditore siracusano, attivo nei settori dell’informatica, del controllo ambientale e dell’imprenditoria agricola, ha guidato la dimostrazione divulgativa dedicata ai più recenti sviluppi nel campo del monitoraggio ambientale e infrastrutturale tramite Uas Enterprise (Unmanned aerial systems), comunemente noti come droni professionali.

Protagonisti gli studenti degli istituti superiori “Arangio Ruiz” di Augusta e del “Rizza-Insolera” di Siracusa accompagnati dai professori delle due scuole. Hanno partecipato il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, la presidente della Piccola industria di Confindustria Siracusa, Caterina Quercioli, e Lelia Crispino, presidente dei Giovani imprenditori. Gli oltre quaranta studenti hanno seguito l’intervento dell’imprenditore Tranchina, che ha raccontato e fatto vedere concretamente le performance dei droni.

“Scegliere per essere protagonisti del futuro, il tema di quest’anno del Pmi day, ricalca perfettamente ciò che abbiamo vissuto stamani – ha sottolineato il presidente di Confindustria Siracusa, Reale – Traguardare nuove opportunità, superare ostacoli e fronteggiare i cambiamenti deve essere la scelta vincente dei ragazzi”. “Scuola e Piccole e medie imprese devono camminare insieme per colmare il divario tra formazione e lavoro”, ha commentato Caterina Quercioli.

“Contribuire a diffondere la cultura d’impresa significa anche e soprattutto condividere esperienze, aprire orizzonti, far capire che “scegliere” non è solo decidere – ha evidenziato Tranchina – ma è essere attivi nell’innovazione, nel cambiamento, nella crescita del territorio“.

La manifestazione del Pmi day è inserita nell’ambito della ventiquattresima edizione della “Settimana della cultura d’impresa”, organizzata da Confindustria, e rientra inoltre tra gli eventi della “Settimana europea delle Pmi” organizzata dalla Commissione europea. Gode dei patrocini istituzionali del Ministero dell’Istruzione e del merito, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e per l’ottavo anno consecutivo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.