Magazine Polizze RCA, il successo delle assicurazioni auto online di

La digital transformation è un processo che prevede l’adozione di tecnologie digitali per implementare, migliorare o reinventare i modelli di business delle aziende.

Oggi ha raggiunto numerosi settori come, per esempio, quello assicurativo, che ha scelto di adeguarsi alle richieste dei consumatori che prediligono i canali online per stipulare una polizza auto. Digitalizzare tutte le operazioni è importante per ottimizzare tempi e costi delle attività, migliorare la competitività sul mercato di riferimento e, allo stesso tempo, fidelizzare i clienti ed acquisirne di nuovi.

Secondo una ricerca portata avanti dall’Osservatorio Fintech & Insurtech della School of Management del Politecnico di Milano, il 55% degli utenti sceglie di stipulare un’assicurazione RC Auto o moto direttamente online, numeri che, secondo le stime, continueranno a crescere nei prossimi anni.

Come trovare le migliori assicurazioni auto online

Nella ricerca della polizza RCA, ricoprono un ruolo fondamentale i siti comparatori che consentono agli utenti di trovare le proposte delle migliori compagnie assicurative in pochi click.

Si tratta di portali come Facile.it che permette di effettuare il confronto delle assicurazioni auto online richiedendo un preventivo personalizzato: è sufficiente compilare l’apposito form inserendo alcuni dati, come la data di nascita e il numero di targa.

In questo modo, i consumatori avranno la possibilità di individuare la soluzione più conveniente che risponda al meglio alle proprie necessità, dopo averne valutato con attenzione tutte le caratteristiche.

Inoltre, prima di stipulare l’RC auto è opportuno considerare le eventuali garanzie accessorie che forniscono un’ulteriore protezione al veicolo e al guidatore. Il premio varia in base alle coperture inserite, ed online, spesso, è possibile usufruire di promozioni e sconti che permettono di ottenere un notevole risparmio.

I vantaggi offerti alle assicurazioni online

Affidarsi al web comporta numerosi vantaggi, a partire dalla possibilità di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze con il miglior rapporto qualità-prezzo in modo facile e veloce.

Si tratta di un aspetto particolarmente importante, soprattutto in un periodo storico come quello attuale, che sta assistendo a un aumento costante del costo medio dei premi a causa di una serie di fattori, tra cui l’inflazione e il ritorno del numero di sinistri ai livelli pre covid.

L’efficienza e la rapidità nel gestire le pratiche sono altre due caratteristiche da considerare quando si sceglie di stipulare un’assicurazione auto online. Se in passato l’attivazione di una polizza o la gestione di un sinistro poteva richiedere giorni, ora tutto può essere monitorato sulle piattaforme dedicate in tempi brevi. Documenti, certificati e moduli possono essere caricati in pochi secondi, rendendo tutto il processo molto più snello e veloce.

Inoltre, scegliendo una polizza RC auto online, tutti i dettagli del contratto e la documentazione sono archiviati in modo digitale, rendendo più semplice per i clienti accedervi e tenere traccia delle loro informazioni, rinnovare l’assicurazione o consultare le condizioni contrattuali.

La possibilità di personalizzare la propria polizza è un altro aspetto particolarmente importante. Infatti, grazie ai canali digitali, i clienti possono selezionare o eliminare specifiche coperture, adattando la polizza alle proprie esigenze e al proprio budget in tempo reale e in qualsiasi momento.

Le coperture accessorie per un’assicurazione auto online

In fase di stipula dell’assicurazione auto online è possibile scegliere di aggiungere delle garanzie accessorie per tutelare ulteriormente il proprio veicolo. Tra le più comuni ci sono, per esempio, le polizze furto e incendio, cristalli, la tutela legale, importante in caso di controversie, infortuni del conducente, utile qualora questi fosse responsabile del sinistro, e l’assistenza stradale, che prevede il trasporto con il carro attrezzi del veicolo, fermo per guasto o per incidente, presso un’autofficina. In tal caso il proprietario del mezzo non dovrà pagare il servizio poiché compreso nella sua polizza auto.

Un’altra garanzia accessoria ad oggi particolarmente richiesta è la kasko, che copre tutti i danni causati al proprio veicolo, sia in caso di sinistro che non, anche qualora la colpa fosse del conducente stesso. Ideale per chi vuole avere una tutela completa.