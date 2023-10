Primo piano Augusta, 60mila euro per riqualificare area verde degradata in zona Sant’Elena di

AUGUSTA – È stato approvato dalla giunta comunale un progetto definitivo-esecutivo da 60.205 euro per lavori di riqualificazione dell’area verde di via Modena, area in località Monte Sant’Elena sul lato prospiciente il golfo Xifonio nel cuore di una zona residenziale, abbandonata per molti anni al degrado.

Un degrado segnalato a più riprese dall’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi”, anche con pec indirizzate all’amministrazione e agli uffici competenti (vedi articolo sulla segnalazione del 27 giugno 2021), sollecitando almeno una falciatura delle erbacce a fini di prevenzione del rischio incendi nelle stagioni estive.

“Era diventata una bomba ecologica, oltre al rischio incendi, perché lì è stato buttato di tutto“, ricorda Antonio Caruso, presidente del sodalizio, a margine di un sopralluogo effettuato ieri con il sindaco Giuseppe Di Mare, accompagnato da segretaria e consigliera dell’associazione, rispettivamente Anna Maria Fazio e Lucia Saglimbeni (vedi foto di copertina).

Oltre a una bonifica, con la pulizia della vegetazione spontanea proliferata e la rimozione dei rifiuti abbandonati, è prevista la creazione di un piccolo parco giochi con giostrine. Il progetto, approvato con delibera di giunta del 12 ottobre scorso, costituisce la continuazione del “programma di riqualificazione delle aree urbane sprovviste di servizi alla collettività – si legge nell’atto deliberativo – specie nelle aree extraurbane”, a valere sul contributo straordinario regionale per l’anno 2022 connesso al fenomeno immigratorio.

“Voglio ringraziare l’associazione, perché ci ha fatto notare l’esigenza di riqualificare quest’area, che effettivamente meritava riqualificazione – riferisce il sindaco Giuseppe Di Mare – Si darà agli abitanti di questo quartiere un’area dove portare i propri figli, dove le famiglie potranno passare del tempo“.

Il primo cittadino annuncia un prossimo intervento di manutenzione stradale di strade contigue: “Già pronto il progetto per asfaltare via Firenze, via Orvieto e via Ancona, su cui stiamo facendo le ultime valutazioni“.

“Ringrazio l’amministrazione comunale, che prontamente si è prestata a dare voce alla nostra richiesta – conclude, a nome dell’associazione, Antonio Caruso – Abbiamo delle idee da portare all’amministrazione, siamo contenti di poterlo fare in sinergia. Abbiamo segnalato anche altre zone, dove si dovrebbe intervenire per bonificare“.