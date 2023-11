Primo piano “Presepi dal mondo” a Verona, in mostra il presepe popolare augustano dedicato a Gabriel e Peppe di

AUGUSTA – Taglio del nastro, ieri mattina a Verona, della 39ª edizione della mostra internazionale “Presepi dal mondo“, tradizionalmente allestita nell’Arena ma quest’anno, per i lavori di restauro in corso, tenuta nel Palazzo della Gran Guardia di fronte al celebre anfiteatro. Tra i presepi selezionati, uno particolarmente noto e apprezzato ad Augusta, dal titolo “Adorazione dei pastori all’Eremo Maria SS. Mater Adonai“.

Un presepe di stile popolare conosciuto non solo perché a realizzarlo, per il Natale 2021, è stato l’appassionato augustano Fabio Di Grande, ma anche perché l’autore ha saputo connetterlo di volta in volta a vicende particolarmente sentite nella comunità cittadina.

Di Grande dedicò la prima edizione, oltre che ai propri familiari, amici e concittadini, a don Palmiro Prisutto, relegato per volere della Curia a esercitare il proprio ministero sacerdotale nel santuario dell’Adonai, a Brucoli, il cui palmento risalente al diciottesimo secolo è la scenografia della Natività rappresentata. Nell’aggiornamento dello scorso anno, l’autore ha introdotto dei nuovi elementi ispirati dal lutto cittadino seguito alla tragedia sull’autostrada Siracusa-Catania, occorsa il 6 agosto 2022, in cui persero la vita i giovani augustani Gabriel Fazio e Peppe Armenio.

Le statue per l’Adorazione dei pastori, alte quasi 30 centimetri, sono state create su commissione di Di Grande da “Presepi Pigini” (Camerano, Ancona) e rappresentano i soggetti raffigurati in un dipinto custodito nella chiesa di San Domenico di Guzmán, il patrono di Augusta.

Il presepe, già esposto in passato ad Augusta nella chiesa domenicana e nell’androne principale del palazzo di città, è quindi da ieri in mostra tra i circa quattrocento presepi e opere d’arte ispirati al tema della Natività, provenienti da tutto il mondo. La rassegna internazionale, che ha per simbolo la “Stella Cometa” in acciaio entrata nel Guinness dei primati quale più grande archiscultura, sarà visitabile fino a domenica 14 gennaio.