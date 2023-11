Primo piano Augusta, partiti e consiglio comunale: Mangano lascia Italia viva, ieri l’appello autonomista di Montalto di

AUGUSTA – L’Mpa lavora per costituire formalmente un gruppo consiliare, in seno alla maggioranza, mentre Italia viva, formalmente all’opposizione, perde l’unico consigliere, uno della prima ora. Questi i movimenti palesi, distinti ma resi noti nell’arco delle ultime ventiquattr’ore, che la politica “partitica” sta determinando nel consiglio comunale a trazione “civica”, a poco più di un mese dallo scossone “partitico” indotto dall’adesione del sindaco Giuseppe Di Mare a Fratelli d’Italia, portandosi dietro due assessori e tre consiglieri comunali (tra cui il presidente del consiglio).

Oggi vengono rese note le dimissioni dal partito di appartenenza del giovane consigliere comunale d’opposizione Manuel Mangano, nato e cresciuto politicamente nell’area di Matteo Renzi, di cui ne ha seguito per “oltre 11 anni” la parabola dall’ascesa nel Partito democratico, al premierato, al mini scisma di Italia viva. E di Italia viva è stato coordinatore provinciale nominato lo scorso dicembre, ruolo riconosciutogli dopo la candidatura “di mera rappresentanza” alle elezioni regionali e condiviso con la siracusana Alessandra Furnari fino al recente congresso di metà ottobre che ha eletto quest’ultima segretaria provinciale unica.

“L’impegno era quello di costruire il Terzo Polo – contesta Mangano agli attuali vertici nazionali di Italia viva – e ci siamo ridotti ad essere isolati nelle interlocuzioni, tentando di costruire il centro, quello vero, solo in prossimità di appuntamenti elettorali“, chiosando che nel partito renziano si è visto “passare davanti gente che un volantino per strada non l’ha mai distribuito e che una candidatura non l’ha manco mai immaginata“. “Ritengo che siamo stati esempio di perseveranza e lealtà – aggiunge, riferendosi anche all’esperienza della sua associazione giovanile “Bella storia” – ma ci sono momenti in cui le strade non possono che dividersi“. “Oggi lascio Italia Viva con grande rammarico – conclude il consigliere comunale – ma con la rinnovata voglia di continuare a spendermi per la mia comunità e per tutte le persone che ovunque mi hanno dimostrato il loro affetto e la loro stima“.

Nella mattinata di ieri, invece, l’Mpa ha lanciato attraverso un comunicato stampa (diramato dall’ufficio stampa del sindaco di Melilli) un appello a “tre voci”, con il consigliere-assessore Peppe Montalto, espressione di un’area centrista localmente in sinergia con l’Mpa, il neo commissario cittadino degli autonomisti Seby Pustizzi e il leader provinciale dell’Mpa, Peppe Carta, sindaco di Melilli e deputato all’Ars.

“Mi rivolgo ai consiglieri, ai rappresentanti delle istituzioni, alle forze politiche e a tutti coloro che hanno uno spirito fattivo e collaborativo – ha aperto il comunicato congiunto l’assessore alla Sicurezza urbana e alla Mobilità di Augusta, Peppe Montalto – L’idea è quella di creare una nuova compagine consiliare, un nuovo gruppo di lavoro fatto di donne e uomini che hanno la stessa comunione di intenti. Un appello ai meridionalisti della città, a chi crede nelle potenzialità di una forza politica autonomista che nella sua unicità trova linfa e forza”.

“Accogliamo e sposiamo con piacere quest’idea di apertura – ha affermato il coordinatore cittadino dell’Mpa, Seby Pustizzi – la nostra famiglia raccoglie un numero sempre crescente di apprezzamenti e consensi. Siamo consapevoli che la pluralità sia ricchezza e che una classe dirigente, con competenze diverse, possa essere un valore aggiunto per scrivere il futuro del nostro territorio”.

Peppe Carta, da Melilli, ha quindi ribadito l’appello rivolto agli augustani: “L’autonomia non è solo una parola, ma è un modus operandi, è il filo rosso che tiene insieme sempre più persone. Credo che ad Augusta ci possano essere tanti interlocutori con cui poter discutere e progettare sia nel breve che nel lungo termine”.

Il consiglio comunale tornerà a riunirsi martedì 21 novembre alle ore 18, su numerosi ordini del giorno, non solo per la ratifica di alcune variazioni di bilancio e il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio, ma anche per l’approvazione di variazioni del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e l’Imu 2024.

(Nel collage di copertina, da sinistra: Peppe Montalto e Manuel Mangano)