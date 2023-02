Politica Augusta, primarie nazionali Pd, quando si vota e chi può recarsi al seggio di palazzo San Biagio di

AUGUSTA – Domenica 26 febbraio dalle ore 8 alle 20, si potrà votare anche ad Augusta per le primarie che decreteranno il segretario nazionale del Partito democratico. Il seggio è allestito nell’auditorium comunale di palazzo San Biagio, in via Roma 88.

In lizza i due candidati più votati dai 151.530 iscritti che nelle settimane scorse hanno partecipato ai congressi di circolo in tutto il Paese: Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna dal 2014, ed Elly Schlein, neo deputato nazionale già vicepresidente della medesima giunta regionale nell’ultimo biennio e in precedenza europarlamentare.

Le primarie svolte limitatamente ai circoli Pd hanno decretato in città un dato in controtendenza: 53 i voti per Schlein, 5 per Bonaccini, a seguire 3 voti all’ex ministro Paola De Micheli e nessuno per l’ex presidente nazionale Gianni Cuperlo. Invece su scala provinciale ha prevalso di poco Bonaccini con il 51,8 per cento contro il 45,3 di Schlein, mentre su scala nazionale Bonaccini al 52,8 per cento e Schlein al 34,8 per cento.

Domenica 26, come si apprende dal sito web dedicato del Pd, potranno votare presso i gazebo (seggi in presenza) sul territorio tutti i cittadini italiani, che devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del gazebo. Elettorato attivo anche a cittadini stranieri residenti in Italia, minori di almeno 16 anni, lavoratori e studenti fuori sede, purché pre-registrati sulla piattaforma web inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui si vive, entro il termine attualmente scaduto.

Per i non iscritti al Pd viene previsto che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori – ricorda il segretario del circolo cittadino, Luca Vita – Ai non iscritti viene inoltre chiesto di versare un contributo di 2 euro a copertura delle spese organizzative“.

Nel Pd cittadino, appena un mese fa, si è registrato il rientro ufficiale, sponda Articolo uno, del suo ex segretario Giancarlo Triberio, consigliere comunale di minoranza, passaggio sancito dal commissario provinciale, senatore Antonio Nicita, alla presenza dello stesso Luca Vita.

(Foto di copertina: repertorio)