Psicologia online, ecco il primo Codice etico della comunità psicologica

Dopo la pandemia di due anni e lo scoppio della guerra, molti italiani hanno cercato una terapia che li aiutasse ad affrontare i loro problemi psicologici. Circa il 62% degli italiani si affida attualmente ai servizi di un terapeuta.

In particolare, i servizi di psicoterapia online sono fioriti negli ultimi anni, poiché sempre più pazienti utilizzano piattaforme online per comunicare con gli psicologi. Tuttavia, c’è anche il rischio che la qualità e la trasparenza non siano sempre prioritarie come dovrebbero essere quando si sceglie un fornitore di servizi di terapia online.

Per proteggere i pazienti, un gruppo di professionisti del settore tra cui Serenis.it, TherapyChat, Mindwork, e Minders Community, ha creato un codice etico per i servizi di salute mentale online.

Anche il comitato etico del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi lo ha rivisto per stabilire i principi che regolano i servizi di terapia online che proteggono i pazienti in primo luogo.

L’importanza del manifesto etico dello psicologo online

Il Manifesto della Terapia Online, presentato come un documento “vivo” che verrà aggiornato annualmente da un comitato di quattro rappresentanti delle aziende firmatarie in base ai cambiamenti di un settore in continua evoluzione, tocca per il momento sei punti chiave: innanzitutto un uso responsabile della comunicazione, con un’enfasi sulla trasparenza (ad esempio, per quanto riguarda l’uso dei termini tra “psicologo” e “psicoterapeuta”); poi, il rispetto della libertà dei professionisti; infine, l’importanza di fare rete anche con i professionisti offline, in particolare per gestire le emergenze e i casi specifici per i quali la terapia online può avere dei limiti.

“Come operatori del settore, crediamo che il digitale rappresenti un’opportunità nuova e consistente per rendere accessibile il supporto psicologico in modo complementare alla modalità tradizionale, ma solo se usato con coscienza e consapevolezza: in caso contrario, può essere dannoso – commentano Daniele Francescon di Serenis.it, Alessandro De Sario di TherapyChat, Biancamaria Cavallini di Mindwork, Riccardo Manini di Minders Community promotori dell’iniziativa – L’online è un terreno su cui è facile scivolare, e per questo abbiamo deciso di dotarci di un Manifesto: in un settore come il nostro, sentiamo la responsabilità di poter influenzare direttamente la vita e la salute delle persone, e vogliamo dare un segnale che tracci un punto di partenza. Più realtà aderiranno, più crediamo che il settore possa continuare a crescere in modo sostenibile e maggiore sarà l’impatto positivo che potremo avere“.