Primo piano Rifiuti, ad Augusta un milione dalla Regione per gli extracosti del 2024 di

AUGUSTA – Ammonta a un milione di euro, per l’esattezza 1.001.783 euro, il contributo assegnato oggi dalla Regione siciliana al Comune di Augusta per compensare gli extracosti sostenuti nel 2024 per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati. Lo stabilisce la ripartizione, a fronte di una dotazione complessiva di 25 milioni, allegata al decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale Acqua e rifiuti. Come si legge testualmente nel provvedimento, “le somme erogate ai Comuni dovranno essere utilizzate a copertura dei c.d. ‘extra costi’ sostenuti nel settore rifiuti”.

Per Augusta il contributo è stato calcolato sulla base delle 13.757 tonnellate di rifiuti indifferenziati (codice EER 20.03.01), applicando il parametro fisso di 120 euro a tonnellata, conferite nel 2024 all’impianto di Tmb (Trattamento meccanico-biologico) della “Sicula trasporti” a Lentini. La società, come riportato nel decreto, ha certificato di avere “trasferito in ambito extraregionale la totalità delle frazioni decadenti dal trattamento”, con conseguenti costi più elevati per i numerosi Comuni conferitori della Sicilia orientale. Le situazioni che rientrano nel contributo riguardano gli impianti Tmb di Catania-Lentini (“Sicula trasporti”), appunto, e di Ragusa in contrada Cava dei Modicani (“IBlue”).

Nella stessa giornata, con secondo decreto, il Dipartimento ha approvato la ripartizione dei 20 milioni di euro destinati ai Comuni “virtuosi” che nel 2024 hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 60%, soglia fissata quest’anno dalla Regione. Augusta non rientra tra i beneficiari, essendo stabilmente all’ultimo posto in provincia per performance sulla differenziata, esclusa insieme a Siracusa, Lentini, Noto, Francofonte e Priolo Gargallo.

Sono 15 su 21 i Comuni siracusani che hanno superato nel 2024 la soglia del 60% e riceveranno quindi il contributo premiale. Tra questi, Avola è il Comune che ottiene la somma più alta, circa 132mila euro, con una percentuale di raccolta differenziata del 65,38%. Sortino si conferma il più virtuoso dell’intero territorio provinciale, con l’83,69% di differenziata, ottenendo 56mila euro.

“Si tratta di somme rilevanti, determinate dal governo Schifani, dall’assessorato che guido e dall’Assemblea regionale siciliana che ha approvato i vari provvedimenti che ci consentono di erogare tali contributi – ha sottolineato l’assessore regionale Francesco Colianni contestualmente alla pubblicazione dei due decreti – La Regione conferma il proprio impegno a supportare gli enti locali nel settore legato ai rifiuti: garantiamo stabilità e funzionalità al sistema sostenendo gli enti nella tutela degli equilibri di bilancio e, al contempo, incentiviamo la raccolta differenziata“.