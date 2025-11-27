Sport Torball, Augusta chiude la stagione in bellezza: il “Trofeo Sicilia” è suo di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Successo anche ad Acireale per l’Augusta No.ve., alla 5ª edizione del “Trofeo Sicilia” di torball. Si tratta del terzo torneo prestigioso conquistato dagli augustani in questa ricca stagione agonistica che si è appena conclusa.

Il presidente-atleta Sebastiano Patania, dopo aver vinto i trofei internazionali in Germania e in Piemonte, aveva chiesto ai suoi compagni di squadra l’ultimo sforzo per poter primeggiare e conquistare anche il prestigioso trofeo regionale ed è stato accontentato.

Nelle cinque gare disputate, gli augustani hanno sbaragliato tutte le concorrenti, battendo nell’ordine: Fucà Enna, Settecolli Scicli B, Etna Blind Catania, Settecolli Scicli A e infine Global inclusive Messina. A segno il bomber Marco Di Mauro, sempre più leader della classifica marcatori, il presidente-giocatore Patania e il veterano Giovanni Ciprì, nell’insolito ruolo di centrale. Questa volta in panchina a guidare i campioni augustani c’era Giuseppe Blandino.

Si conclude così la stagione agonistica 2025, ricca di successi per gli augustani, che sperano di poter replicare e addirittura migliorare il prossimo anno. Il team che ha ottenuto i brillanti risultati di questa straordinaria stagione è stato composto da: Sebastiano Patania, Giovanni Ciprì, Marco Di Mauro, Giuseppe Blandino (accompagnatore), Marcello Roggio (tecnico).