Rinvio elezioni amministrative, Anci Sicilia: no a commissariamento comuni

AUGUSTA – “Il Consiglio regionale dell’Anci Sicilia ha chiesto all’unanimità che, in conformità a quanto avviene a livello nazionale, anche nella Regione siciliana si proceda con lo spostamento, al prossimo autunno, delle elezioni amministrative in programma per il 14 giugno“. Lo ha reso noto il sindaco di Palermo e presidente di Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Sicilia, Leoluca Orlando.

È noto che il governo regionale ha già deliberato il rinvio all’autunno (tra l’11 ottobre e il 6 dicembre) delle elezioni amministrative inizialmente fissate per il 24 maggio e poi posticipate al 14 giugno. Manca solo l’approvazione dell’Assemblea regionale siciliana. Pertanto la questione sollevata dagli amministratori siciliani si concentra sulla proroga del mandato dei sindaci alla guida dei 61 comuni siciliani al voto, tra cui, in provincia, Augusta e Floridia.

Mentre ad Augusta c’è un’amministrazione comunale M5s, guidata da Cettina Di Pietro, eletta a giugno 2015 e quindi a fine mandato, a Floridia è in carica dallo scorso ottobre un commissario straordinario, Giovanni Cocco.

“Lo svolgimento del turno elettorale – si legge in una nota di Anci Sicilia – fra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 in conformità a quanto stabilito dal decreto legge del 20 aprile n. 26 deve consentire anche ai 61 amministratori dei comuni interessati di affrontare l’emergenza sanitaria e di fronteggiare l’emergenza socio-economica, oggi in corso nella nostre comunità, che potrebbe esplodere con più forza a partire dal 4 maggio. Si tratta di seguire anche in Sicilia un percorso lineare che non legittima alcuna forma di indebito commissariamento“.

