Primo piano San Sebastiano a Melilli, pellegrini in cammino anche da Augusta di

AUGUSTA – A Melilli fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore del patrono San Sebastiano, che ogni anno si svolgono dal 4 all’11 maggio. Particolare da parte dei devoti è l’attesa per la notte tra il 3 e il 4 maggio, in cui raggiungono a piedi la basilica santuario, che domina la cosiddetta “terrazza degli Iblei”, sia i “nuri” lungo il percorso storico che i pellegrini provenienti da numerose parrocchie del Siracusano e del Calatino.

Tra i comuni da cui partiranno pellegrini, anche quest’anno figura Augusta, in cui San Sebastiano è compatrono. Verrà celebrata una santa messa dedicata nella chiesa di Santa Lucia, alla Borgata, mercoledì 3 maggio alle ore 21,30. Alle 22, dopo la benedizione impartita da don Angelo Saraceno, si darà il via al cammino che in quattro ore circa nella notte condurrà dinanzi alle porte della basilica di San Sebastiano, in attesa che alle ore 4 vengano aperte le porte.

Gli altri comuni dai quali i devoti si metteranno in marcia sono Villasmundo frazione di Melilli, Carlentini e la frazione Pedagaggi, Priolo Gargallo, Siracusa e le frazioni Belvedere e Cassibile, Pachino, Palazzolo Acreide, Solarino, Canicattini Bagni, Floridia, Sortino. Alla santa messa nella chiesa Madre di Carlentini, il 3 maggio alle ore 20, potranno riunirsi i pellegrini dai comuni siracusani di Lentini e Francofonte e dai calatini Vizzini, Palagonia, Mineo, Grammichele, Ramacca, Scordia.

Invece per la storica “Via a San Sebastiano“, in siciliano “Viaggiu a Sammastianu di Miliddi”, da Palazzolo Acreide a Melilli, i “nuri” in abiti tradizionali partiranno la sera del 3 maggio alle ore 21,15, sono previsti alla mezzanotte e mezza il passaggio per la Valle dell’Anapo, alle 2,30 l’ingresso a Sortino, quindi alle 5 l’ingresso a Melilli con l’arrivo in piazza Rizzo alle 5,15 per il lancio delle lanterne in memoria dei “nuri” palazzolesi defunti e quindi alle 5,30 l’ingresso nella basilica santuario di San Sebastiano.

Il parroco don Giuseppe Blandino e l’amministrazione della basilica santuario di Melilli hanno esortato nei giorni scorsi i pellegrini a seguire le indicazioni utili, rivolte in particolare a chi intraprende la “Via a San Sebastiano” per la prima volta.

(Foto di copertina crediti: Tony Aquino)