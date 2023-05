Primo piano Augusta, premiato videoclip del Liceo Megara al concorso “Latine video” dell’Aicc Roma di

AUGUSTA – Un quarto posto, rientrante quindi nella cinquina nazionale premiata, e un sesto posto sono i piazzamenti ottenuti dal Liceo classico “Megara” al concorso nazionale “Latine video 3“, iniziativa della delegazione di Roma dell’antica Associazione italiana di cultura classica (Aicc), in occasione della terza “Giornata mondiale della lingua latina” celebrata a metà aprile. Riconoscimenti per il liceo classico cittadino benauguranti in vista della nona edizione della Notte nazionale del liceo classico, quest’anno fissata per venerdì 5 maggio e che ad Augusta si terrà nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato” dalle ore 18 alla mezzanotte.

Il concorso multimediale dell’Aicc ha inteso coinvolgere attivamente gli studenti dei licei italiani con “la realizzazione e la diffusione di un breve videoclip per illustrare, con la forza evocativa delle immagini e con i mezzi della tecnologia, una parola della lingua latina, evidenziandone l’eredità nella cultura contemporanea“.

Per la classifica dei videoclip sono state decisive le visualizzazioni sul canale Youtube dell’Aicc-Roma. La 4ªA del “Megara”, guidata dalla docente Gabriella Lombardo, si è piazzata al quarto posto con il video “Limes” (qui il link per visualizzarlo), venendo premiata a livello nazionale dalla giuria di esperti presieduta dal prof. Mario De Nonno, ordinario di Lingua e letteratura latina presso l’Università degli studi “Roma Tre”.

Nel proprio elaborato video, la classe si è soffermata sullo studio della parola latina “limes”, un lemma dal sapore fortemente evocativo con importanti ricadute nel campo semantico storico- filosofico moderno e contemporaneo. Il video, accompagnato da musiche arrangiate dalle alunne Alice Accaputo e Gioia Giada, la cui originalità è risultata determinante nella motivazione che ha accompagnato il premio, ha collegato l’approfondimento semantico alla difficile condizione di “limes”, ossia di avamposto della res publica, vissuto dall’antica colonia di Megara Hyblaea, dopo la conquista romana del 214 a.C. Con una chiarezza non disgiunta da eleganza e da grande forza espressiva, il videoclip ha esplorato gli impervi territori costituiti dai limiti della conoscenza, per concludere con alcune considerazioni sull’importanza del superamento del limite come necessaria esperienza di crescita individuale e per il bene dell’intera società.

Sesto posto (ex aequo con altre scuole) per la 3ªB, guidata dalla docente Zaira Lipari, ufficializzato dallo stesso prof. De Nonno e dal prof. Mario Capasso (ordinario di Papirologia presso l’Università del Salento) per lo studio sulla semantica della parola. Si parla spesso dei capricci della fortuna, ma non sempre si conosce la natura ambigua di un lemma che nel mondo latino valeva come vox media, utilizzato proprio per indicare l’imprevedibilità della sorte, favorevole o contraria.

“Gli importanti risultati così ottenuti, che ci collocano ai primi posti sia a livello nazionale che regionale – si legge nella nota del Liceo “Megara” – sono stati accolti con grande soddisfazione dal dirigente scolastico prof. Renato Santoro, dalla referente del dipartimento di Lettere prof.ssa Nicoletta Privitera e dalla referente per l’indirizzo classico prof.ssa Giusy Pugliares, cui si uniscono le congratulazioni dell’intera comunità scolastica“.

Riportiamo di seguito i nomi degli studenti coinvolti nel progetto (nella foto di copertina).

Per la 4ªA del Liceo classico: Alice Accaputo, Marzia Argento, Angelo Carini, Giuliana Cascino, Gabriele Chiofro, Emiliana Fiorito, Valentina Gulino, Elena Giudice, Maria Giudice, Giada La Gioia, Giulia Mendola, Alessia Messina, Giorgia Messina, Giuliana Pappalardo, Luca Quattrocchi, Lorenza Ronzisvalle, Aurora Spatola.

Per la 3ªB del Liceo classico: Olimpia Ballotta, Giorgia Blandino, Gaia Chiaramida, Fabrizia Cipriani Gianino, Martina Coronella, Sophia De Vita, Nadia Di Cara, Martina Fede, Leila Pia Gibilisco, Doriana Lapinski, Federico Josè Pasqua, Vittoria Purgino, Alessia Ragone, Giorgia Riera, Erika Riitto, Laura Saraceno, Alessia Maria Sarcià, Sofia Zinnanti.