Un’alternativa a paletta e secchiello? Semplice, il camion

Hobby & Hi-Tech

Negli ultimi anni i veicoli elettrici a guida autonoma sono diventati i compagni di gioco di migliaia di bambini che, grazie a questi mezzi di trasporto in miniatura, possono vivere mille avventure emozionanti ogni giorno.

Questi veicoli sono ottimi per giocare all’aperto, sono facili da trasportare e sono perfetti per un tranquillo pomeriggio di divertimento al parco oppure per “sfrecciare” nel giardino di casa. Ma pensiamo per un attimo ad un contesto diverso da quelli appena descritti.

Immaginiamo, ad esempio, una giornata in spiaggia. Quando si va al mare, solitamente, ci si organizza per trascorrere fuori di casa diverse ore, e si cerca di portare con sé tutto l’occorrente per passare il tempo in modo piacevole e rilassarsi. Ma per i bambini non è così.

I più piccini vogliono divertirsi, giocare e svagarsi, e certamente restare sul lettino a prendere il sole è l’ultimo dei loro pensieri. Ecco quindi che, anche in questo caso, avere un veicolo elettrico in miniatura si rivelerà la soluzione vincente, per trascorrere una giornata in spiaggia all’insegna del relax, per i genitori, e del divertimento per i più piccoli.

In questo caso, però, pensiamo a qualcosa di diverso dalla classica auto oppure dalla mini moto. Per godersi una divertente giornata al mare il veicolo più adatto è senza dubbio il camion, perché è un mezzo in grado di dare vita ad una serie di giochi davvero originali, per dilettarsi con la sabbia e trascorrere lunghe ore di divertimento tra sole, mare e nuove avventure. Ovviamente per fare questo è necessario avere un camion elettrico per bambini diverso dagli altri, come quello realizzato da BabyCar, che propone diversi modelli, pensati proprio per offrire ai piccoli l’opportunità di svagarsi in modo differente e mai banale.

Il modello con la motrice semplice, sarà perfetto per trasportare i secchielli pieni di sabbia, per costruire un meraviglioso castello, fatto di tante torri e un grande fossato, da riempire con l’acqua di mare trasportata direttamente dalla riva. E non c’è problema se lungo il bagnasciuga sono presenti ciottoli oppure la sabbia non è perfettamente liscia: i camion BabyCar possono affrontare qualsiasi terreno, perché sono dotati di ammortizzatori e ruote in EVA, una plastica estremamente elastica e resistente. Grazie alla retromarcia, poi, è possibile mettere in piedi un vero e proprio cantiere, con l’addetto alla guida del camion e tutti gli altri bimbi che si trasformano in piccoli operai, pronti ad aiutare e a caricare i secchielli e le attrezzature necessarie.

E mamma e papà? Loro si tengono a debita distanza dal piccolo cantiere, ma sono comunque tranquilli, tanto c’è il radiocomando a distanza che permette loro di condurre il camion, così da lasciare al piccolo solo la gioia e la possibilità di vivere una giornata diversa tra sole, mare e tanto tanto divertimento.