News Servizio Asacom e inclusione lavorativa, vertici associazione “20 novembre 1989” dal prefetto di

AUGUSTA – Si è tenuto ieri, nella prefettura di Siracusa, un incontro tra il prefetto Raffaela Moscarella e il presidente nazionale dell’associazione “20 novembre 1989” onlus, l’augustano Sebastiano Amenta, alla presenza della coordinatrice comunale aretusea dell’associazione, Maria Assenza Parisi.

“Tante le tematiche discusse – fa sapere Amenta attraverso una nota stampa – come quello dei servizi scolastici e dell’importanza di garantirli sin dal primo giorno di scuola, per come cita l’art. 13 comma 3 della legge 104/92, ove prevede che gli enti locali forniscano, attraverso il personale educativo, un servizio di assistenza per favorire l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado“.

“Lo scorso anno – ricorda il presidente dell’associazione, che si occupa di tutela dei diritti delle famiglie con ragazzi diversamente abili – il servizio Asacom nelle scuole secondarie di secondo grado, servizio erogato dall’ex provincia, iniziò a fine ottobre, causando un disagio non indifferente agli alunni più fragili“.

“Si è parlato anche – aggiunge – dell’inclusione lavorativa per i ragazzi con sindrome di Down, disturbo dello spettro autistico e tutte quelle disabilità psichiche, importante per creare le basi per questi giovani di un futuro di vita indipendente, e per promuovere opportunità di lavoro e sensibilizzare le aziende sull’importanza dell’inclusione“.

“Ringraziamo la dott.ssa Moscarella per la sensibilità mostrata a tal proposito – conclude Amenta – per le tematiche trattate nell’interesse di chi rappresenta il sottoscritto e per il supporto che il prefetto ci darà qualora ce ne sia di bisogno“.